(P) „Nu e normal să doară atât”. Povestea unui diagnostic de endometrioză întârziat timp de 10 ani și a unei sarcini naturale

Ani la rând, Diana L. a fost convinsă că durerea menstruală face parte din viața unei femei.

Așa i s-a spus în cabinete medicale, așa a auzit în jurul ei, până când ideea a devenit, încet, ceva obișnuit: că menstruația doare, că uneori doare mai tare și că trebuie să mergi mai departe cu antiinflamatoare și multă răbdare, pentru că e ceva normal.

Abia după aproape zece ani de simptome ignorate avea să afle că ceea ce trăia nu era normalitate, ci endometrioză profundă.

Astăzi, la 30 de ani, Diana se pregătește să devină mamă. Drumul până aici a însemnat însă ani de confuzie, un diagnostic târziu și o operație complexă care i-a schimbat viața și a ajutat-o să se întoarcă #SănătoasăAcasă. 

Primele simptome ignorate și eticheta de „normal” pusă durerii

Primele simptome au apărut în adolescență. Menstruațiile erau neregulate, durerile frecvente, iar diagnosticul primit la acel moment, ovare polichistice, a devenit explicația pentru aproape tot.

Durerea menstruală? Normală. Menstruațiile neregulate? Normale. Disconfortul pelvin? Probabil din aceeași cauză. „Cred că a durat mai mult de zece ani până am aflat că este endometrioză”, spune Diana.

Când durerile au devenit greu de suportat, a încercat să le explice mai clar, însă tot ce a primit ca răspuns atunci a fost: „Așa sunteți voi, generația asta: mai fricoasă. Luați ce considerați dumneavoastră că funcționează. Sunteți ok, nu vă mai gândiți. Luați anticoncepționalele și în lunile următoare durerile o să fie mai mici.”

 „Eu numai asta nu aveam nevoie să aud. M-a făcut cumva să par exagerată și să consider că nu e normal să-mi pun alte întrebări.” Cuvântul endometrioză nu a fost rostit niciodată.

Când durerile sunt minimizate și întrebările descurajate

Semnele existau, dar nu păreau conectate. Probleme digestive, senzații urinare inexplicabile. Durere dincolo de perioada menstruației. „Începusem să am senzația unei infecții urinare, cu usturimi și înțepături. Dar analizele nu arătau nimic.” În timp, durerea a început să îi organizeze viața: „Încercam să îmi calculez când vine menstruația ca să pot să îmi schimb turele la muncă sau să îmi iau o zi liberă.” Ajunsesem într-un punct în care „analgezicele nu își mai făceau efectul” și îi era greu „chiar și să mă ridic din pat”.

Momentul în care toate simptomele au căpătat sens

Răspunsul a venit târziu: endometrioză profundă, stadiul patru. „Colonul sigmoid era prins într-un mănunchi cu unul dintre ovare și cu ureterul.”, povestește Diana. „Practic toată zona pelvină era împânzită de infiltrații de endometrioză.” Boala afectase deja mai multe organe, iar rinichiul era în pericol.

De ce endometrioza este frecvent diagnosticată prea târziu?

Pentru specialiști, întârzierea diagnosticului este frecventă. „Dacă nu cauți boala acolo unde trebuie și nu ai antrenamentul să o vezi, este foarte ușor să o ratezi”, explică dr. Mihail Bănacu, medic primar obstetrică – ginecologie la Endo Institute, parte din Rețeaua de sănătate Regina Maria. „Uneori boala afectează nu doar organele ginecologice, ci și intestinul sau ureterul, iar atunci devine mult mai dificil de recunoscut.”, subliniază medicul.

Dr. Mihail Bănacu, medic primar obstetrică – ginecologie la Endo Institute

Întâlnirea cu medicul care a adus claritate și încredere

După ani de incertitudine, Diana a ajuns la un medic specializat. „Am intrat în cabinet împreună cu soțul meu și eram foarte stresați, dar din momentul în care domnul doctor a început să ne explice ce se întâmplă, am simțit liniște. Cel mai bun cuvânt pe care pot să îl atribui consultației cu dumnealui este de liniște.”, povestește aceasta.

„Cel mai important lucru este ca pacienta să înțeleagă exact ce se întâmplă în corpul ei, care sunt opțiunile și care sunt riscurile”, explică medicul.

Intervenția necesară pentru a opri evoluția bolii

Intervenția a fost una complexă și realizată de o echipă multidisciplinară. „Indicația de operație a fost pentru eșecul reproductiv, pentru dureri și pentru leziunile care afectau rinichiul, care, dacă ar fi progresat, ar fi putut să-i compromită funcția renală”, explică dr. Bănacu.

Operația a durat aproximativ cinci ore. Recuperarea a fost bună, iar durerea, prezentă ani la rând în viața Dianei, a început să dispară.

După operație: o sarcină apărută când speranțele scăzuseră

La aproape doi ani după intervenție, Diana a rămas însărcinată natural. „Sarcina a apărut ca o mare surpriză, ca o minune.” Vestea a venit într-un moment în care se gândea deja la alternative pentru obținerea unei sarcini. 

„Mi-aș fi dorit măcar să aud de la cineva că există endometrioza. Că uneori durerile acestea pot însemna altceva.”, susține Diana. Pentru că, uneori, durerea nu este „normală”, chiar dacă așa ți se spune ani la rând.

Dr. Mihail Bănacu subliniază că: „Femeile nu ar trebui să se complacă cu o stare care le face să sufere, atât fizic, cât și psiho-emoțional, și ar trebui să caute soluții împreună cu medicul.”

