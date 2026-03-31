Incidentul șocant a avut loc într-o grădiniță din Břeclav, unde tatăl a înjurat și a insistat să-și ia copilul, în ciuda suspiciunilor că ar fi în stare de ebrietate.

Educatoarea a refuzat inițial să-i predea copilul. Bărbatul a fost supus unui test de alcool și rezultatul a indicat o concentrație de 2% în aerul expirat.

Mama copilului, însoțită de un asistent social, a fost chemată la grădiniță, dar situația a luat o turnură neașteptată.

„Testul de alcool efectuat mamei a indicat peste 3,5%. Mai mult, aceasta își lăsase acasă singur celălalt copil, în vârstă de 3 ani”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Poliției Locale Břeclav (Moravia de Sud), Lenka Rigó.

În aceste condiții, copiii au fost preluați de Organele de Protecție Socială pentru Minori (OSPOD), care vor continua să investigheze cazul.