Incidentul șocant a avut loc într-o grădiniță din Břeclav, unde tatăl a înjurat și a insistat să-și ia copilul, în ciuda suspiciunilor că ar fi în stare de ebrietate.

Educatoarea a refuzat inițial să-i predea copilul. Bărbatul a fost supus unui test de alcool și rezultatul a indicat o concentrație de 2% în aerul expirat.

Mama copilului, însoțită de un asistent social, a fost chemată la grădiniță, dar situația a luat o turnură neașteptată.

„Testul de alcool efectuat mamei a indicat peste 3,5%. Mai mult, aceasta își lăsase acasă singur celălalt copil, în vârstă de 3 ani”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Poliției Locale Břeclav (Moravia de Sud), Lenka Rigó.

Citește și
În aceste condiții, copiii au fost preluați de Organele de Protecție Socială pentru Minori (OSPOD), care vor continua să investigheze cazul.