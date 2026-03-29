Slujba s-a încheiat în urmă cu aproximativ o oră. Deși vremea e ploioasă, mii de catolici au ieșit din case, pentru a sărbători Floriile. Au venit inclusiv cu cei mici, care au avut răbdare până la final.

Adulții au ținut în mâini ramuri de salcie și flori și au participat la slujba din interiorul Catedralei Episcopiei din Iași. La final, cu toții au plecat cu ramurile sfințite, despre care se spune că vor proteja casele tot anul.

Peste o săptămână, mii de oameni se vor întoarce la catedrală pentru a sărbători Paștele Catolic.