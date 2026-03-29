Piața San Pietro a fost neîncăpătoare pentru credincioșii veniți din toată lumea ca să asculte slujba - prima oficiată de Papa Leon.

Evenimentul marchează intrarea solemnă în Săptămâna Mare, cu binecuvântarea ramurilor de palmier și procesiunea care amintește de intrarea lui Isus în Ierusalim.

Papa Leon: Privim către Iisus care se prezintă drept regele păcii, în timp ce în jurul lui se pregătește războiul. El, care se oferă drept o mângâiere pentru omenire, în timp ce alții oferă săbii și bastoane. Iisus vrea să-i aducă pe oameni în brațele Tatălui și să dărâme fiecare zid care desparte omul de Dumnezeu, fiindcă El este pacea noastră.