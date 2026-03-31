"La bază, România are potenţial să revoluţioneze domeniul energetic în Europa Centrală şi de Est, în ceea ce priveşte reducerea dependenţei de Rusia. Cum a spus preşedintele Trump, securitatea energetică înseamnă securitate naţională, iar energia este cheia dezvoltării economice. România are mai multe resurse pe care le exploatează, altele pe care le va exploata. Programul nuclear este promiţător şi suntem fericiţi că SUA contribuie cu tehnologie şi companii la refacerea reactoarelor de la Cernavodă", a spus diplomatul, în primul interviu pe care l-a acordat presei române de la preluarea mandatului de ambasador al SUA în România.

Referindu-se la reactoarele modulare mici (SMR), Nirenberg a evocat acordul interguvernamental legat de dezvoltarea acestei tehnologii cu o contribuţie americană. "Mă bucur să constat că deciziile iniţiale au fost luate şi sunt mândru să văd cum companiile americane furnizează tehnologia de ultimă generaţie. De notat că Eximbank şi Development Finance Corporation s-au angajat să investească până la 3 miliarde şi, respectiv, un miliard de dolari pentru proiectul SMR", a spus el.

Potrivit diplomatului american, o prioritate a mandatului său în România o reprezintă oportunităţile economice.

"Vreau să avansăm în ceea ce priveşte oportunităţile noastre economice şi comerciale inclusiv şi în special în domeniile energiei, mineralelor critice şi tehnologiei. Sunt angajat să promovez afacerile americane, pentru a crea locuri de muncă atât în SUA cât şi în România şi să consolidez legăturile noastre în beneficiul ambelor naţiuni", a afirmat ambasadorul SUA la Bucureşti.

Cine este Darryl Nirenberg

Diplomatul american a depus jurământul la sfârșitul lunii februarie 2026.

Nominalizat de președintele Donald Trump în mai 2025, Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial de Senatul american în decembrie 2025.

Pe 19 noiembrie, la audierea sa în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, Darryl Nirenberg spunea că relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, potrivit Agerpres.

Cu o experiență de peste 40 de ani în politica externă și dreptul comerțului internațional, Nirenberg a lucrat ca partener într-o firmă de avocatură de top din Washington (Steptoe), unde s-a specializat în relații cu Congresul, agențiile federale și Casa Albă - potrivit prezentării oficiale de pe site-ul Departamentului de Stat al SUA.

”Darryl Nirenberg este un avocat cu peste 40 de ani de experiență în domeniul politicii externe și al dreptului comercial internațional. Și-a început cariera ca asistent legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și ca membru al personalului profesional al Comisiei pentru agricultură a Senatului. Apoi s-a alăturat personalului Comisiei pentru relații externe a Senatului, unde a lucrat în perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției din România, mai întâi ca membru al personalului profesional și, ulterior, ca consilier al minorității și director adjunct al personalului minorității.

Și-a încheiat mandatul la Capitol Hill în funcția de șef de cabinet și director legislativ al senatorului Jesse Helms, inclusiv în perioada în care senatorul era președinte al Comisiei pentru relații externe.

După o carieră de 14 ani ca membru al personalului Senatului, domnul Nirenberg a intrat în sectorul privat, practicând mai întâi la Patton Boggs LLP, unde, după doi ani ca asociat, a devenit partener. După aproape două decenii în cadrul firmei, s-a alăturat Steptoe LLP ca partener, unde practică în prezent. Experiența vastă a domnului Nirenberg în domeniul legislativ și al politicii externe, combinată cu succesul său demonstrat în conducerea echipelor în medii complexe, îl fac un candidat bine calificat pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în România.

Domnul Nirenberg a absolvit cu laude Universitatea Colgate. A obținut diploma de doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității George Washington, studiind seral în timp ce lucra în Senat, finanțându-și singur studiile. De două decenii este implicat în sportul pentru tineret, antrenând echipe de baseball și fotbal pentru tineri și făcând parte din consiliile de administrație ale Arlington Little League, Northern Virginia Ice Dogs și Mid-Atlantic Chapter of the Positive Coaching Alliance. De asemenea, este mentor în cadrul programului de dezvoltare antreprenorială Thought into Action al Universității Colgate” - arată sursa citată.