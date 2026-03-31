Numirea aeroportului după Trump a fost aprobată anterior de camerele inferioară și superioară ale parlamentului statului.

Decizia de redenumire va intra în vigoare la 1 iulie, după aprobarea de către Administrația Federală a Aviației, relatează CNN.

FAA, relatează CBS News, a declarat că denumirea aeroporturilor este responsabilitatea autorităților statului, dar administrația aviației trebuie să îndeplinească anumite proceduri administrative, cum ar fi adăugarea noului nume pe hărți și baze de date.

Organizația Trump a depus cererea de înregistrare a mărcii pentru bunuri și servicii legate de călătoriile aeriene după ce legislatorii au aprobat redenumirea aeroportului Palm Beach.

Compania familiei Trump a subliniat că actualul președinte american și familia sa „nu vor primi nicio redevență, taxă de licență sau compensație financiară din cauza redenumirii propuse a aeroportului”.

La începutul lunii martie, s-a anunțat că semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnota de 100 de dolari dedicată celei de-a 250-a aniversări a Americii, sărbătorită în 2026.

Aceasta va marca prima dată în istorie când președintele (și secretarul Trezoreriei) vor apărea pe bancnota de 1 dolar american. În prezent, semnătura secretarului Trezoreriei apare pe bancnota de 1 dolar.