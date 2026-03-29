”Pentru a celebra sărbătoarea Floriilor în Biserica Catolică de rit latin, duminică, 29 martie 2026, la Bucureşti va avea loc tradiţionala Procesiune de Florii organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, la care vor lua parte credincioşi, persoane consacrate şi preoţi din comunităţile şi parohiile romano-catolice din Bucureşti şi împrejurimi”, anunţă organizatorii.

Potrivit acestora, procesiunea va începe la ora 14.45, din Piaţa ”Fer. Vladimir Ghika” de lângă Biserica Franceză (Sacré Coeur – Preasfânta Inimă a lui Isus), cu celebrarea de sfinţire a tradiţionalelor ramuri, şi se va încheia la Catedrala Sf. Iosif, având următorul traseu: Piaţa ”Fer. Vladimir Ghika” – Str. Cpt. Demetriade – B-dul Aviatorilor – Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Str. G-ral Berthelot – Catedrala Sf. Iosif.

Când procesiunea va ajunge la Catedrala Sf. Iosif, în jurul orei 16.00, în Catedrală se va celebra Sfânta Liturghie prezidată de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti.

”Duminica Floriilor celebrează intrarea solemnă a lui Isus Cristos în Ierusalim – eveniment în amintirea căruia are loc procesiunea credincioşilor pe străzile oraşului – şi deschide Săptămâna Sfântă, care face amintirea Pătimirii lui Cristos şi culminează cu Sărbătoarea Învierii Domnului”, arată Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti.

Restricții de trafic pe mai multe artere din Capitală

Brigada Rutieră a Capitalei anunţă restricţii de trafic, în funcţie de programul evenimentului:

- între orele 14.30 – 15.00, adunarea participanţilor la Biserica Franceză ”Sacre Coeur” - Str. Cpt. Demetriade nr. 3, sector 1;

- între orele 15.00 – 16.00, procesiune religioasă, pe traseul: Biserica Franceză ”Sacre Coeur” – Statuia Aviatorilor – Bd. Aviatorilor – Piaţa Victoriei –Calea Victoriei – Str. General Berthelot – Catedrala Sf. Iosif.

Deplasarea participanţilor se va face pe banda I de circulaţie, în sensul de mers, atât pe Bd. Aviatorilor, cât şi pe Calea Victoriei, iar pentru buna desfăşurare a evenimentului circulaţia rutieră va fi restricţionată, astfel:

- pe Str. Cpt. Demetriade, între Bd. Aviatorilor şi Str. Emil Pangratti, între orele 14.30 – 15.30;

- pe traseul de deplasare menţionat mai sus, pe banda I de circulaţie, precum şi pe străzile care acced către acesta;

- pe Str. General Berthelot, gradual, în funcţie de sosirea participanţilor la Catedrala „Sf. Iosif”.

”Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri”, au transmis oficialii Brigăzii Rutiere.

Pietonilor, aceştia le recomandă să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenţia lor de a traversa a fost înţeleasă de către conducătorii de autovehicule.