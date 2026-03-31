Gazul care provoacă încălzirea planetei și, implicit, schimbările climatice nu va mai fi eliberat în atmosferă, ci lichefiat și injectat la sute de metri sub pământ.

Inițiativa aparține unor companii private, care au fabrici de ciment și var în același sit industrial, aflat în județul Argeș. Ambele folosesc cuptoare uriașe în procesul de producție, iar arderea combustibililor eliberează cantități importante de dioxid de carbon.

Proiectul pe care vor să-l realizeze cele 2 firme prevede captarea gazului, răcirea și comprimarea acestuia, apoi transportul și injectarea în subteran, la peste 800 de metri adâncime. Acolo, în secole sau milenii, se transformă în rocă.

Amplasamentul pe care va fi depozitat nu a fost stabilit încă, dar de regulă sunt folosite zăcăminte epuizate de petrol sau gaze.

Timur Chiș - Profesor la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești: „Cea mai bună și cea mai ieftină tehnologie este aceasta, de a-l prelua și a-l pompa în zăcămintele abandonate, de țiței și gaze. Vom reuși să transformăm un gaz periculos pentru natură și omenire într-o rocă va fi primul proiect european din Europa de Est care va asigura stocarea de CO2.”

Potrivit portalului de finanțare al Comisiei Europene, Fondul de Inovare al Uniunii acoperă doar costurile pentru captarea gazului.

Inițiatorii trebuie să găsească parteneri, publici și privați, pentru etapele următoare. Există interes, pentru că țara noastră are de respectat o țintă privind capacitatea de stocare a carbonului.

Sorin Ionuț Banciu - vicepreședinte ANRMPSG: ”Ea a fost atribuită în funcție de producția de petrol și gaze aferentă fiecărei companii. România fiind al 2-lea producător de petrol și gaze la nivelul Uniunii Europene, companiilor active în România le-a fost atribuită o țintă semnificativă.”

Sabina Strîmbovschi - specialist în energie: „Deși țara noastră are un potențial geologic semnificativ în ceea ce privește capacitățile de stocare a dioxidului de carbon, costurile ridicate pentru captarea carbonului și lipsa infrastructurii de transportare și stocare a CO reprezintă două dintre provocările actuale pentru utilizarea pe scară largă a acestei tehnologii.”

Decarbonizarea vine însă și cu oportunități. Proiectul din Argeș ar putea asigura 130 de locuri de muncă directe și alte 2.600, pe lanțul de aprovizionare.