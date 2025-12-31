Au câștigat la Loto dar nu pot încasa premiul de 34 de milioane de euro. „Mi s-a spus că aş putea ajunge la închisoare”

31-12-2025 | 17:55
Castigatori Loto
Profimedia

De şapte ani, comitetul local de sărbători, format din zece tineri, cumpără un bilet de loterie la un preţ adesea ridicat, pe care îl împarte în „mini-bilete” de 5 euro pentru locuitori şi turişti, pentru a împărţi câştigurile.

Anul acesta, biletul câştigător a avut numărul 79432 şi a fost cumpărat de 450 de persoane.

Loteria El Gordo este unul dintre cele mai aşteptate evenimente din Spania de Crăciun. Extragerea de pe 22 decembrie oferă câştiguri deosebit de mari, ajungând la 2,77 miliarde de euro în acest an. Funcţionarea sa poate părea însă complexă pentru cei neiniţiaţi: un bilet costă în general în jur de 200 de euro şi este împărţit în zecimi, numite „décimos”, care reprezintă fiecare o fracţiune din bilet şi, astfel, din câştigurile potenţiale. Dar preţul biletului poate ajunge la câteva mii de euro pentru a avea şansa de a câştiga jackpotul. Prin urmare, este obişnuit să împarţi numărul tău cu mai multe persoane din vecinătate, din familie sau chiar din sat.

Problema de anul acesta este că 50 de cumpărători din La Bañeza nu au fost niciodată înregistraţi oficial la loterie, etapă indispensabilă pentru a încasa câştigurile. Drept urmare, biletul lor, deşi câştigător, nu valorează nimic. Frustrarea este mare: unii locuitori vorbesc de „neglijenţă gravă” sau chiar de fraudă, acuzaţii respinse de comitet. „În seara aceasta, am pierdut prieteni”, a deplâns un membru al comitetului în cadrul unei reuniuni publice tensionate, potrivit El País .

Pentru a evita o lungă bătălie judiciară, se discută un compromis. Comitetul pentru festivităţi acceptă să renunţe la propriile câştiguri – estimate între 1,2 şi 2 milioane de euro, potrivit surselor – recunoscând o eroare de gestionare, iar o reţinere ar fi aplicată asupra celorlalte loturi pentru a despăgubi deţinătorii de participaţii neînregistrate şi a face împărţirea prevăzută iniţial mai echitabilă. Este o soluţie care ar înregistra o pierdere de aproximativ 4 milioane de euro în total.

Dar acordul este departe de a fi unanim. „Nu trebuie să plătesc pentru greşelile altora”, spune un locuitor citat de Diario de León, în timp ce alţii continuă să suspecteze tinerii că au ascuns bilete.

Epuizaţi şi sub presiune, voluntarii spun că trăiesc un adevărat iad. „Am trecut de la cel mai mare noroc din lume la un adevărat coşmar”, mărturiseşte unul dintre ei pentru ziarul local. Mulţi se tem acum de consecinţe financiare şi juridice grave. Mi s-a spus că aş putea ajunge la închisoare sau să rămân îndatorată pe viaţă”, mărturiseşte o tânără organizatoare.

În Villamanín, teama este acum că satul va rămâne marcat nu de noroc, ci de discordie. „Vrem ca Villamanín să fie cunoscut ca satul în care a căzut Gordo, nu ca cel care s-a destrămat din cauza lui Gordo”, spun membrii comitetului.

Anul acesta, provincia Leon pare să fi fost vizată de noroc la El Gordo. Alte două sate din provincie au câştigat şi ele. Astfel, până la 728 de milioane vor fi împărţite între localităţile La Bañeza, Villamanín şi Villablino, în condiţiile în care premiul loteriei a fost câştigat de patru localităţi din toată ţara, iar trei se află în aceeaşi provincie.

Sursa: News.ro

