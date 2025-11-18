Corpul de Control al MAI a fost trimis la Prefectura Capitalei pentru verificări asupra contractului de chirie

Stiri actuale
18-11-2025 | 19:07
Instituția Prefectului Municipiului București
Shutterstock

Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie, a declarat marţi prefectul Andrei Nistor.

autor
Mihaela Ivăncică

Sumele de pe facturile pentru chirie au crescut şi Municipalitatea trebuie să pună la dispoziţia instituţiei pe care o reprezintă un spaţiu de 3.500 de metri pătraţi.

El şi-a exprimat speranţa că acest demers va susţine iniţiativele Prefecturii Capitalei de a rezolva problema spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia.

Andrei Nistor a amintit că în 1994 a fost stabilit prin lege că Prefectura îşi desfăşoară activitatea în actualul sediu al Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), cu titlu gratuit şi că atunci când au început lucrările de consolidare la Municipalitate, Prefectura a fost mutată la Piaţa Presei Libere.

Potrivit acestuia, când PMB a revenit în sediul actual, noua compartimentare nu mai permitea şi relocarea Prefecturii iar în 2022 fostul prefect al Capitalei Toni Greblă a hotărât semnarea unui contract cu Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat pentru închirierea spaţiului din str. Batiştei nr. 13 (fosta Ambasadă a SUA), o decizie justificată, având în vedere condiţiile fostului spaţiu.

Citește și
Salina Praid
Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant. Guvernul ia în calcul demiteri

"Justificarea însă se cam opreşte aici. Contractul a fost semnat pe 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, cu toate că legea spune clar că Primăria trebuie să pună un spaţiu de 3.500 mp la dispoziţia Prefecturii. Lucru confirmat şi într-un control ulterior al Curţii de Conturi. (...) Prima factură primită de la RA-APPS - 140.000 de lei! Greşeală? Mai multe luni facturate? Nu! Toate facturile următoare, lunare, au avut valori similare. Apoi a crescut la 160.000 de lei. Iar din vara acestui an, la 220.000 de lei pe lună. A fost printre primele probleme pe care le-am găsit aici, situaţie semnalată inclusiv de fostul prefect, căruia îi mulţumesc că nu a semnat ultimul act adiţional, cel cu 220.000 de lei pe lună. De atunci am încercat să găsim soluţii, deci, pot doar să mă bucur de acest control, în urma căruia sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă", a afirmat Andrei Nistor.

Pe de altă parte, el a susţinut că Prefectura nu poate fi digitalizată, pentru că nu este buget, costând "cât jumătate de lună de chirie".

O familie a transformat un bloc din Severin într-o poveste de Crăciun. Locatarii vor organiza și Secret Santa în Ajun

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, prefectura, Corpul de Control,

Dată publicare: 18-11-2025 19:07

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control
Stiri actuale
ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control

Ministerul Economiei a descoperit nereguli majore la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant. Guvernul ia în calcul demiteri
Stiri actuale
Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant. Guvernul ia în calcul demiteri

Corpul de Control al premierului a transmis concluziile verificărilor făcute în cazul salinei Praid, la Societatea Națională a Sării și la Apele Române.

Verificările Corpului de Control la Salina Praid, finalizate. Riscul de inundare și afectare a zăcământului, ignorat
Stiri actuale
Verificările Corpului de Control la Salina Praid, finalizate. Riscul de inundare și afectare a zăcământului, ignorat

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.

Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”
Stiri Sociale
Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Constanța, după ce o pacientă de 29 de ani care a născut într-un spital privat a murit.  

Achiziția a 1.300 de microbuze școlare este verificată. Prețuri duble față de piață și licitații cu o singură ofertă admisă
Stiri actuale
Achiziția a 1.300 de microbuze școlare este verificată. Prețuri duble față de piață și licitații cu o singură ofertă admisă

Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene verifică achiziția a 1.300 de microbuze școlare electrice cumpărate în ultimii doi ani cu bani din PNRR.

Recomandări
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Un bărbat a murit plimbat între secțiile Spitalului Județean Gorj, același loc unde un băiat a decedat de peritonită
Stiri actuale
Un bărbat a murit plimbat între secțiile Spitalului Județean Gorj, același loc unde un băiat a decedat de peritonită

Poveste revoltătoare la Târgu Jiu, unde un bărbat de 78 de ani s-a stins în ambulanța care îl plimba între secțiile Spitalului Județean. Omul suferise un infarct.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28