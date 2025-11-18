Corpul de Control al MAI a fost trimis la Prefectura Capitalei pentru verificări asupra contractului de chirie

Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie, a declarat marţi prefectul Andrei Nistor.

Sumele de pe facturile pentru chirie au crescut şi Municipalitatea trebuie să pună la dispoziţia instituţiei pe care o reprezintă un spaţiu de 3.500 de metri pătraţi.

El şi-a exprimat speranţa că acest demers va susţine iniţiativele Prefecturii Capitalei de a rezolva problema spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia.

Andrei Nistor a amintit că în 1994 a fost stabilit prin lege că Prefectura îşi desfăşoară activitatea în actualul sediu al Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), cu titlu gratuit şi că atunci când au început lucrările de consolidare la Municipalitate, Prefectura a fost mutată la Piaţa Presei Libere.

Potrivit acestuia, când PMB a revenit în sediul actual, noua compartimentare nu mai permitea şi relocarea Prefecturii iar în 2022 fostul prefect al Capitalei Toni Greblă a hotărât semnarea unui contract cu Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat pentru închirierea spaţiului din str. Batiştei nr. 13 (fosta Ambasadă a SUA), o decizie justificată, având în vedere condiţiile fostului spaţiu.

"Justificarea însă se cam opreşte aici. Contractul a fost semnat pe 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, cu toate că legea spune clar că Primăria trebuie să pună un spaţiu de 3.500 mp la dispoziţia Prefecturii. Lucru confirmat şi într-un control ulterior al Curţii de Conturi. (...) Prima factură primită de la RA-APPS - 140.000 de lei! Greşeală? Mai multe luni facturate? Nu! Toate facturile următoare, lunare, au avut valori similare. Apoi a crescut la 160.000 de lei. Iar din vara acestui an, la 220.000 de lei pe lună. A fost printre primele probleme pe care le-am găsit aici, situaţie semnalată inclusiv de fostul prefect, căruia îi mulţumesc că nu a semnat ultimul act adiţional, cel cu 220.000 de lei pe lună. De atunci am încercat să găsim soluţii, deci, pot doar să mă bucur de acest control, în urma căruia sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă", a afirmat Andrei Nistor.

Pe de altă parte, el a susţinut că Prefectura nu poate fi digitalizată, pentru că nu este buget, costând "cât jumătate de lună de chirie".

