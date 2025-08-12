Achiziția a 1.300 de microbuze școlare este verificată. Prețuri duble față de piață și licitații cu o singură ofertă admisă

Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene verifică achiziția a 1.300 de microbuze școlare electrice cumpărate în ultimii doi ani cu bani din PNRR.

Controlul vizează procedurile, criteriile și respectarea regulilor europene.

Ancheta vine după ce o echipă de jurnaliști din Iași a descoperit că autoritățile au plătit şi peste 200 de mii de euro pentru un microbuz, dublu față de prețul de piață.

Începând din 2023, autoritățile au avut 250 de milioane de euro, fără TVA, pentru microbuze electrice școlare, prin PNRR.

Ghidul Comisiei Europene estima că suma ar fi permis cumpărarea a trei mii două sute de vehicule cu 8+1 locuri, la un preț mediu de 78 de mii de euro.

Au fost cumpărate doar 1 300 – majoritatea cu 16+1 locuri – la un preț aproape dublu față de piață, arată o anchetă "Reporter de Iași".

Costul real nu ar depăși 70 de mii de euro, fără TVA, iar carosarea pentru uz școlar nu trece de 20 de mii.



Transportator: „Transformarea în microbuz M1 de 16 locuri poate costa o sumă de maxim 18 mii de euro”.

Cu profitul vânzătorului, un microbuz ar ajunge la 100 de mii de euro. Consiliile Județene le-au luat însă cu 200 de mii, în medie.



Gabriel Gachi, editor reporter de Iași: „Diferența până la 200 de mii – în județul Olt s-a ajuns un microbuz să coste 260 de mii – nu are justificare economică”.

În peste jumătate din cazuri, licitațiile au fost câștigate de o firmă din Câmpina, cu contracte de peste 135 de milioane de euro. Mama administratorului este președinta Organizației Județene de Femei a PNL Prahova.

La Iași, Consiliul Județean a cumpărat 26 de microbuze cu 202.800 euro bucată, fără TVA.

Caietul de sarcini a impus lungimea maximă a vehiculelor de 6,8 metri. Firma din Prahova s-a încadrat la 6,7 metri.

Poziția firmei care a contestat licitația: ”Această cerință are un caracter restrictiv, luând în considerare faptul că majoritatea vehiculelor similare disponibile pe piață la momentul actual au lungimi cuprinse între 6,8 m și 7,5 m”.

O altă companie a contestat fără succes procedura, spunând că majoritatea microbuzelor din piață au între 6,8 și 7,5 metri.



Gabriel Gachi, editor reporter de Iași: „În 32 de judeţe, au fost licitații cu o singură ofertă admisibilă pentru că celelalte nu se încadrau în criteriul lungimii autovehiculului.”



Costel Alexe, Președintele Consiliului Județean Iași: „Toate Consiliile Județene au respectat reglementările puse acolo de Ministerul Educației.”

La Brașov, 27 de microbuze de la aceeași firmă din Prahova au costat 148 de mii de euro plus TVA.



Dragoș Novac, Manager de Proiect în Cadrul Consiliului Județean Brașov: „Caietul de sarcini s-a întocmit în baza ghidului PNRR.”



Astăzi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a reacționat. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Dragoș Pîslaru a anunțat: „Voi trimite Corpul de Control (...) pentru a verifica (...) procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice.”



În replică, administratorul firmei din Prahova susține că achizițiile au fost legale și că „valoarea estimată a fiecărei achiziții a fost stabilită de autoritatea contractantă.”



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













