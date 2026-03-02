Corespondență din Dubai. Jurnalistul PRO TV Alexandru Donovici: ”Două noi explozii tocmai s-au auzit”

Colegul nostru, Alexandru Donovici, este unul din sutele de turiști blocați acum în Dubai, din cauza războiului din Iran. Prin corespondențele lui putem vedem realitatea nefiltrată din regiunea Orientului Mijlociu.
Jurnalistul Pro TV se află acolo împreună cu soția sa, tot jurnalist Pro TV, dar și cu copilul lor, și spune că cel mai ”chinuitor” lucru este ”incertitudinea”, pentru că ... ”nu știm ce va fi”.
”Două noi explozii tocmai s-au auzit undeva în depărtare. Tocmai verificaserăm siteul Emirates în speranța că azi vom putea zbura spre Istanbul și de acolo spre casă. Zborul nostru apărea „on time”. Însă după aceste bubuieli nu știm, din nou, ce va fi...
Incertitudinea e cea mai chinuitoare. Nu știm ce va fi. Sunt atâtea variabile și nimic în controlul nostru. Exceptând faptul că facem tot ce putem ca să fim în siguranță. Fotografia atașată e făcută de la geamul hotelului.
Geamurile camerei sunt apărate de traverse de oțel. Cu siguranță, arhitectul le-a gândit drept element decorativ, cine ar fi crezut că peste ani turiștii (noi) vor gândi că pot avea un rol bun de protecție?! Și vor scruta cerul în căutarea rachetelor, avioanelor, dronelor?
Mulți români aflați în Dubai postează că aici e totul bine-mersi, că distracția continuă. Da, viața continuă, și noi o trăim însă în alte condiții. Altfel. Acum suntem aici fără să vrem, trebuia să începem serviciile, copilul școala. Siguranța copilului (și a noastră) e pe primul loc.
Ieșim doar în jurul hotelului ca să mâncăm ori să ne luăm lucruri de strictă necesitate, ciulim urechile la fiecare explozie și ridicăm ochii spre cer. Da, este sigur, până nu mai este sigur. Nu suntem fricoși, suntem prudenți. Nu ne panicăm, ne informăm. Cât timp există un risc, cât de mic, suntem datori să îl prevenim cât putem.
Aproape 30 de ani de muncă la Știrile Pro TV (atât eu cât și Cristina) ne-au antrenat să fim prevăzători, anticipativi, să ne informăm cât mai bine și să luăm măsuri cât mai repede. Nu mai poți spune că Dubai este un Paradis al securității pentru că s-a dovedit că nu este. Nici nu aruncăm cu noroi pe el, ne-am simțit tare bine aici până a început războiul, a fost o surpriză foarte plăcută.
Dar am veni acasă. Avem acum bilete și la WIZZ spre București, și la Emirates spre Istanbul, urmărim și eforturile Tarom de repatriere a cetățenilor români aflați în zonele de conflict. Așa că vom „pândi” în continuare siteurile. Și cerul... ”
”Gata, au fost anulate și toate zborurile de azi. Începe o nouă zi... Și încep să mă simt ca în Ziua Cârtiței, cei mai „bătrâni” dintre voi știu ce înseamnă asta” - a precizat, ulterior, jurnalistul.
Duminică, 1 martie, în Dubai: ”Din când în când se aud explozii”
”Suntem bine și asta e cel mai important dar noaptea nu ne-a fost foarte ușoară și nu am prea dormit. Alertele au sunat una după cealaltă, probabil când aeroportul Dubai și Bur al Arab au fost lovite. Suntem cazați nu departe de aeroport. Din păcate nu am localizat vreun adapost prin apropiere, hotelul nu știu să aibă subsol, nu sunt guri de metrou ori parcări subterane.
Din câte am citit a fost lovit chiar terminalul de pe care trebuia să plecăm, zborurile sunt anulate în continuare deși noi ne-am luat bilete și pentru azi. Aeroportul transmite însă ca pasagerii să nu meargă încolo și să țină legătura cu liniile aeriene. Nu prea ai cum, poți doar să le consulți siteul.
Din când în când se aud explozii îndepărtate, înfundate, asta nu prea ajută la moral dar, repet, suntem ok. Ne expiră totuși și cazarea asta oferită de Emirates, trebuie să ne gândim ce facem în continuare. Mai ales că nu e nimic clar. Înțeleg de la agenția care ne-a făcut rezervările că au trimis consulatului de aici numele noastre însă mulți dintre românii aflați în aceeași situație ca noi spun că la consulat nu răspunde nimeni dacă încerci să suni.
Poate ne contactează ei dacă e cazul să știm ceva. Deocamdată ne facem planuri singuri, sperăm să putem zbura cât mai repede spre casă.
Mulțumim pentru multele mesaje de încurajare, susținere, oferte de ajutor venite din țară ori din țările aflete în regiune. Se pare că poveștile noastre au cititori peste tot”, a scris el pe Facebook, duminică, 1 martie.
Sute de români sunt blocați în Emiratele Arabe Unite, nu se știe numărul exact
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, sute de români sunt în prezent blocați în Emiratele Arabe Unite (EAU) - Dubai şi Abu Dhabi.
Peste 500 de români din Dubai și peste 200 din Doha, între care și 20 de minori, au cerut sprijin consular sâmbătă, 28 februarie, imediat după atacurile din Iran și suspendarea multor zboruri spre România, a anunțat ministrul de Externe Oana Țoiu.
Numărul exact al celor aflați în Emiratele Arabe Unite nu poate fi precizat, întrucât, pe lângă turiști, acolo sunt și români în tranzit sau care lucrează în această țară, a precizat MAE. O primă apreciere estimează, însă, numărul românilor din Emiratele Arabe Unite la câteva sute.
În Dubai se află acum inclusiv douăzeci şi opt de elevi de la un liceu din Focşani, împreună cu profesoarele lor, aflaţi acolo într-o excursie. Contactată de echipa Pro TV, profesoara a transmis că elevii sunt în contact permanent cu părinții, iar luni au fost vizitați inclusiv de consulul României.
Consulatul General al României în Dubai a transmis că „persoanele ale căror zboruri au fost anulate vor beneficia de sprijin pentru prelungirea șederii până la reluarea în siguranță a curselor aeriene.”
În paralel, Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi a transmis tuturor lanțurilor hoteliere următorul comunicat: „Având în vedere circumstanțele actuale și faptul că unii oaspeți au ajuns la data plecării, dar nu pot călători din motive independente de voința lor, vă rugăm să le prelungiți șederea până când vor putea pleca.” Mai mult decât atât, autoritățile din Emirate, companiile aeriene și agențiile de turism vor suporta toate costurile de ședere.
