Corespondență din Dubai. Jurnalistul PRO TV Alexandru Donovici: ”Două noi explozii tocmai s-au auzit”

Jurnalistul Pro TV se află acolo împreună cu soția sa, tot jurnalist Pro TV, dar și cu copilul lor, și spune că cel mai ”chinuitor” lucru este ”incertitudinea”, pentru că ... ”nu știm ce va fi”.

”Două noi explozii tocmai s-au auzit undeva în depărtare. Tocmai verificaserăm siteul Emirates în speranța că azi vom putea zbura spre Istanbul și de acolo spre casă. Zborul nostru apărea „on time”. Însă după aceste bubuieli nu știm, din nou, ce va fi...

Incertitudinea e cea mai chinuitoare. Nu știm ce va fi. Sunt atâtea variabile și nimic în controlul nostru. Exceptând faptul că facem tot ce putem ca să fim în siguranță. Fotografia atașată e făcută de la geamul hotelului.

Geamurile camerei sunt apărate de traverse de oțel. Cu siguranță, arhitectul le-a gândit drept element decorativ, cine ar fi crezut că peste ani turiștii (noi) vor gândi că pot avea un rol bun de protecție?! Și vor scruta cerul în căutarea rachetelor, avioanelor, dronelor?

Mulți români aflați în Dubai postează că aici e totul bine-mersi, că distracția continuă. Da, viața continuă, și noi o trăim însă în alte condiții. Altfel. Acum suntem aici fără să vrem, trebuia să începem serviciile, copilul școala. Siguranța copilului (și a noastră) e pe primul loc.

Ieșim doar în jurul hotelului ca să mâncăm ori să ne luăm lucruri de strictă necesitate, ciulim urechile la fiecare explozie și ridicăm ochii spre cer. Da, este sigur, până nu mai este sigur. Nu suntem fricoși, suntem prudenți. Nu ne panicăm, ne informăm. Cât timp există un risc, cât de mic, suntem datori să îl prevenim cât putem.

Aproape 30 de ani de muncă la Știrile Pro TV (atât eu cât și Cristina) ne-au antrenat să fim prevăzători, anticipativi, să ne informăm cât mai bine și să luăm măsuri cât mai repede. Nu mai poți spune că Dubai este un Paradis al securității pentru că s-a dovedit că nu este. Nici nu aruncăm cu noroi pe el, ne-am simțit tare bine aici până a început războiul, a fost o surpriză foarte plăcută.

Dar am veni acasă. Avem acum bilete și la WIZZ spre București, și la Emirates spre Istanbul, urmărim și eforturile Tarom de repatriere a cetățenilor români aflați în zonele de conflict. Așa că vom „pândi” în continuare siteurile. Și cerul... ”