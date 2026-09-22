Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţişti de la Secţia 13 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, despre faptul că un copil a căzut de la înălţime, la o adresă din Sectorul 3.

Poliţiştii au constatat că este vorba de un copil, în vârstă de 6 ani, care a căzut de la etajul 2 al imobilului în care locuia.

Băiatul a căzut de la balcon pe capota unei mașini parcate și are o fractură de femur, fiind dus imediat în operație, conform unor surse.

Copilul se afla cu mama lui în casă și e posibil ca ea să fi consumat alcool. A fost anunțat și DGASPC, mai arată sursele.

Tatăl copilului este fratele lui Puya, iar părinții copilului sunt în proces de divorț.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 13 Poliţie pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.