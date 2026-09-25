Polițiștii din Onești au fost sesizați în data de 24 septembrie 2026 cu privire la dispariția minorului Avram Iosif Laurențiu. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, copilul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, a transmis IPJ Bacău.

La momentul plecării, minorul era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri și tricou albastru și era fără încălțăminte.

Peste 250 de persoane participă la căutări

Imediat după sesizarea dispariției, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost constituit Centrul de Monitorizare. Totodată, au fost formate echipe de căutare din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari.

Operațiunile au continuat pe parcursul nopții și sunt în desfășurare și în această dimineață. În teren au fost mobilizate peste 250 de persoane, inclusiv voluntari care s-au alăturat echipelor de căutare.

Pentru găsirea copilului au fost folosite inclusiv o cameră cu termoviziune și un elicopter din partea IGAV.

Polițiștii cer sprijinul populației

Forțele mobilizate în teren au fost suplimentate, iar operațiunile de căutare și salvare continuă. Autoritățile spun că sunt luate toate măsurile necesare pentru depistarea în siguranță a minorului.

Persoanele care dețin informații care pot ajuta la găsirea copilului sau care îl observă sunt rugate să apeleze de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.