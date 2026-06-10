Agresorul a fost reținut de procurori și va fi dus miercuri în instanță cu propunere de arestare la domiciliu, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

"În referatul cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu s-a reținut că, la data de 30.05.2026, la ora 23:15, în timp ce se aflau pe trotuarul din dreptul unui imobil de la o adresă din mun. București, Calea Victoriei, Sector 1, în urma unui conflict spontan, inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată cu pumnul în zona nasului, cu consecința producerii unor leziuni traumatice (fractură de piramidă nazală) ce necesită pentru vindecare un nr. de 12 - 14 zile de îngrijiri medicale", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Conform unor surse judiciare, pe 30 mai, în jurul orei 23:15, femeia se afla într-o mașină, condusă de iubitul ei, pe Calea Victoriei din București.

La un moment dat, șoferul a claxonat o mașină aflată în fața lui, iar în apropiere, pe stradă, se afla un grup de tineri, toți având un pahar cu vin în mână. Unul dintre tineri a crezut că el a fost claxonat și a aruncat paharul cu vin în mașina șoferului. Conducătorul auto s-a enervat, s-a dat jos din mașină și a început să se înjure cu tânărul respectiv.

Femeia s-a dat și ea jos din mașină, tocmai în momentul în care cei doi au început să se lovească. Tânărul a încercat să-i dea un pumn șoferului, însă, din greșeală, a lovit-o pe femeie în zona nasului.