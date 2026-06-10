Anchetatorii spun că într-o lună şi jumătate femeia ar fi luat de 11 ori bani de la pacienți sau rudele lor.

Doctoriţa de 64 de ani este chiar şefa de secție la Spitalul Municipal din Moreni, unde lucra de 34 de ani și pe care l-a și condus, o perioadă.

Anchetatorii susțin că obişnuia să primească sume cuprinse între 100 şi 400 de lei, în schimbul cărora îşi făcea, de fapt, meseria - consulta și prescria tratamente.

Iniţial reținută pentru 24 de ore, femeia a fost arestată preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Reprezentanții spitalului Moreni spun că ei nu au primit plângeri sau sesizări la adresa medicului.

Ba chiar la chestionarul de satisfacție al pacientului, unde bolnavul este întrebat dacă actul medical a fost condiționat, nimeni nu a susținut că s-au cerut bani.

Doctorii care primesc bani pot fi acuzaţi de luare de mită, chiar dacă nu au cerut nici un fel folosase pentru practicarea actului medical.