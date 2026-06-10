Ar fi vândut bilete de participare pentru acest joc, pentru care nu deținea o licență sau autorizație, dar nu a oferit niciodată premiile.

Bărbatul de 38 de ani din comuna Deleni, județul Constanța, ar fi organizat pe o rețea de socializare tombole online.

Le promitea oamenilor premii substanțiale în bani, dar și autoturisme, inclusiv animale - vaci și oi. Pentru a participa la acest joc, oamenii plăteau un bilet de 100 - 200 de lei.

Organizatorul le-ar fi pus la dispoziție până la 300 de bilete, astfel ar fi încasat sume importante de bani, fără să aibă licență de organizare a jocurilor de noroc.

Bărbatul nu a oferit niciodată premiile promise. Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili câți păgubiți sunt, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal.