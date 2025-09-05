Arest la domiciliu pentru doctorița din Timiș acuzată că „vindea” concedii medicale false. Anchetatorii o filau de un an

05-09-2025 | 18:02
Doctorița de la Spitalul Orășenesc Făget, județul Timiș, își va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații de la Tribunalul Timiș.  

Daniel Preda

Ea a fost reținută miercuri și este suspectată de procurori că ar fi primit bani de la pacienți pentru consultații sau concedii medicale ilegale.

Femeia de 55 de ani, medic pneumolog, a fost monitorizată din aprilie anul trecut până în prezent, timp în care – spun anchetatorii – ar fi primit mită de 32 de ori.

Polițiștii i-au percheziționat cabinetul privat, pe cel de la spital, dar și locuința. Suspecta ar fi primit de la 50 de lei până la 800 de euro.

Doctoriță din Timiș, reținută pentru că ar fi dat concedii medicale false. Sumele pe care le primea la schimb

Doctoriță din Timiș, reținută pentru că ar fi dat concedii medicale false. Sumele pe care le primea la schimb
Doctoriță din Timiș, reținută pentru că ar fi dat concedii medicale false. Sumele pe care le primea la schimb

O doctoriță de la un spital din județul Timiș a fost reținută miercuri seară pentru luare de mită în formă continuată. Procurorii aveau informații că femeia primește bani de la pacienți pentru consultații sau concedii medicale ilegale.

O doctoriță din Timiș, reținută după ce a luat mită de la zeci de pacienți. Ar fi primit șpăgi și pentru concedii medicale
Stiri actuale
O femeie, medic pneumolog la Spitalul din orașul Făget, județul Timiș, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienți, timp de peste un an.

O femeie, medic pneumolog la Spitalul din orașul Făget, județul Timiș, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienți, timp de peste un an.

