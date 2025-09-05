Arest la domiciliu pentru doctorița din Timiș acuzată că „vindea” concedii medicale false. Anchetatorii o filau de un an
Doctorița de la Spitalul Orășenesc Făget, județul Timiș, își va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații de la Tribunalul Timiș.
Ea a fost reținută miercuri și este suspectată de procurori că ar fi primit bani de la pacienți pentru consultații sau concedii medicale ilegale.
Femeia de 55 de ani, medic pneumolog, a fost monitorizată din aprilie anul trecut până în prezent, timp în care – spun anchetatorii – ar fi primit mită de 32 de ori.
Polițiștii i-au percheziționat cabinetul privat, pe cel de la spital, dar și locuința. Suspecta ar fi primit de la 50 de lei până la 800 de euro.
Sursa: Pro TV
