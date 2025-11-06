Expoziție inedită la Timișoara despre Revoluție. Mai mulți fotografi au adus în prim-plan evenimentele din decembrie 1989

06-11-2025 | 08:25
Tinerii care vor să afle mai multe despre Revoluția din 1989 pot vizita o expoziție inedită la Timișoara, într-un spațiu amenajat aproape de casa pastorului László Tőkés.

Daniel Preda

Mai mulți fotografi își prezintă imaginile realizate acum aproape 36 de ani, atât în orașul de pe Bega, cât și în Capitală.

Vizitatorii pot vedea scenele sângeroase din decembrie ’89, momentul în care România și-a recâștigat libertatea.

Constantin Duma este unul dintre fotografii care a surprins sute de imagini cu protestatarii ieșiți pe străzile Timișoarei.

Constantin Duma, fotograf: „Simt că reînvie un interes al tinerilor pentru a afla ce s-a întâmplat atunci și în fotografiile de atunci mă regăsesc, regăsesc spiritul cu totul special pe care Timișoara l-a avut.”

Din călătoria în timp nu lipsesc nici imaginile de pe vremea regimului Ceaușescu, pentru ca tinerii să înțeleagă mai bine acea perioadă. Vernisajul poate fi vizitat la lumina lumânării.

Tânără: „Sunt niște fotografii care au un impact foarte puternic. Este important să știm ce s-a întâmplat pentru că nu vrem să se repete istoria.”

Tânără: „Pare o poveste, pare așa îndepărtat, e așa o atenționare, pe viitor.”

Totul a fost gândit inclusiv pentru nevăzători. Fiecare imagine are un cod QR care, dacă este scanat, descrie fotografia. Expoziția se încheie cu o instalație ce vrea să ilustreze controlul din comunism.

Mădălin Marienuț, curatorul expoziției:După ce ai călătorit prin tot spațiul și ai ajuns și în comunism, și te-ai întors la Revoluție, constați că ai fost supravegheat.”

Expoziția este deschisă la Casa de Cultură din Timișoara până pe 30 noiembrie.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 06-11-2025 08:19

