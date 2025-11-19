Tabloul „La Blouse Roumaine” a ajuns pentru prima dată în România și va putea fi admirat la Muzeul Național de Artă

19-11-2025 | 19:38
Transportată în condiții de maximă siguranță, celebra lucrare „La Blouse Roumaine”, semnată de Henri Matisse, a ajuns în România. Tabloul va putea fi admirat la Muzeul Național de Artă, într-o expoziție dedicată iei românești.

Roxana Hulpe

Un specialist al centrului Pompidou a fixat în perete opera lui Matisse, care valorează 50 de milioane de euro, iar nimeni nu o mai poate atinge până în februarie. Vor fi organizate tururi speciale, inclusiv pentru elevi.

Lucrarea a ajuns în România cu un transport special, tiruri neinscripționate pe un traseu cunoscut doar de 3 persoane. A fost așezată în sala mare a muzeului, în mijlocul încăperii.

Măsuri speciale pentru securitatea lucrării

Este o lucrare cu o greutate de 56 de kilograme. Pentru a o fixa pe perete a fost necesară o dublă ranforsare.

Corespondent Știrile PRO TV: „Inclusiv peretele pe care se află acum Matisse a fost proiectat special pentru lucrare. Este un perete relativ normal din gips-carton cu armătură. Inclusiv culoarea lui, acest alb murdar, a fost inspirată din culoarea iei. Aici există o bază de infraroșu, este de fapt o perdea de lumini cu alarme tocmai pentru a ține la distanță pe cei care vin să o vadă. Este toată lucrarea securizată, ea este inserată într-o casetă cu o sticlă anti-reflex și filtru UV, tocmai pentru a fi protejată de umiditate și de oscilațiile de temperatură.”

Erwin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României: „În plus, avem o cameră nou-nouță instalată recent, care supraveghează la 360 de grade, filmează în permanență tot ce mișcă în jurul ei și avem în preajma ei un gardian.”

Vizitatorii se pot apropia la cel mult 1 metru de lucrare.

Restricțiile impuse vizitatorilor

Malina Conțu, istoric de artă: „Nu ne putem atinge de ea, de exemplu, din momentul în care curierul și conservatorul din față au așezat-o, în prezența dânsei a fost așezată pe perete. Noi nu mai avem voie să umblăm la ea până în momentul în care ea va fi dată jos, pusă în ladă și trimisă la Paris în februarie.

Reporter: „Pot face poze, dar nu au voie să le pună pe rețelele de socializare, sunt personale și... cum vă asigurați că nu postează în era social media?

Malina Conțu, istoric de artă: „E foarte greu, și selfie? Da.”

În cadrul expoziției sunt peste 300 de lucrări aduse din 25 de muzee, atât din țară, cât și din Franța, Bulgaria, Ucraina sau Moldova. De la timbre mici cu ie până la o lucrare de 10 metri pe 5 metri semnată de Mircea Cantor, din colecția Muzeului Louis Vuitton.

Erwin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României: „E o lucrare alcătuită din 48 de ii împletite, care intră într-un fel de horă. Este expansiunea spre infinit a iei noastre populare. Toate iile sunt făcute în Maramureș. Lucrarea propriu-zisă este în posesia Fundației Vuitton și a fost gândită în Franța.”

Reprezentanții muzeului au lansat și un kit școlar cu informații despre expoziția „RomanIA”.

