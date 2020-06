Comisia Europeană: Autostrada Comarnic-Braşov ar putea fi finanţată din fondul de redresare economică Next Generation EU

Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, consideră că Autostrada Comarnic-Braşov ar putea fi finanţată din fondul de redresare economică Next Generation EU, din care România ar putea să acceseze până la 31,2 miliarde de euro nerambursabili.

”Trebuie văzut dacă nu cumva domnul ministru al Transporturilor are o altă o idee privind finanţarea pentru că, sigur, sunt multe posibilităţi. Depinde cum gândeşte. Eu cred că transporturile ar putea fi unul din marii beneficiari pentru aceşti bani din redresare. Ar putea să înceapă Comarnic - Braşov din aceşti bani”, a afirmat Adina Vălean, la dezbaterea online ”Upgrade Romania - Investiţiile, motorul de pornire a economiei”, răspunzând unei întrebări în acest sens.

Comisarul european a explicat că, în premieră, Comisia Europeană se împrumută în numele Uniunii pentru o sumă de 750 de miliarde de euro ”pe care să le punem într-un fond de redresare economică numit Next Generation EU”.

Citește și Comisia Europeană, pe cale să achiziționeze în avans un vaccin împotriva coronavirusului

România are acces la 31,2 miliarde de euro

”Din cei 750 de miliarde de euro, România ar putea să ajungă să acceseze până la 31,2 miliarde de euro nerambursabili. Pentru a accesa aceşti bani, România trebuie să depună până în aprilie 2021 la Comisia Europeană un plan naţional de investiţii pentru redresare economică”, a explicat Vălean.

Potrivit acesteia, cei 750 de miliarde de euro ar fi disponibili rapid.

”Fondurile s-ar acorda celor interesaţi foarte repede, atât sub formă de granturi, cât şi sub formă de împrumuturi, pentru că ce avem ca intenţie este ca tot ceea ce vom pune la dispoziţie financiar s-o facem încă de la începutul perioadei, imediat să descărcăm un volum de bani în economie, asta ajutând redresarea şi nevoile de lichiditate şi de capital existente în momentul de faţă. Vorbeam de aceşti 750 de miliarde de euro care vin ca o inovaţie în bugetul Uniunii Europene, la care desigur că se adaugă bugetul multianual de 1,1 trilioane de euro şi din care disponibilizăm sumele cele mai mari la începutul perioadei financiare”, a adăugat ea.