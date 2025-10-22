Comerțul cu autovehicule în România a crescut în primele 8 luni din 2025. În august, însă, mai multe segmente au scăzut

22-10-2025 | 10:27
masini
Afacerile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor au crescut în primele opt luni ale anului curent.

Sabrina Saghin

Creșterea a fost atât ca serie brută (+4,8%), cât și ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (+4,3%), față de aceeași perioadă din 2024, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie - 31 august 2025, ca serie brută, au fost raportate creşteri în: activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+20,4%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+13%), comerţul cu autovehicule (+3,6%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+1,8%).

În acelaşi timp, ca serie ajustată, a fost înregistrat un salt al cifrei de afaceri de 4,3%, de la un an la altul.

Totodată, la nivelul lunii august 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, ca serie brută, a scăzut cu 1,5%, comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, ca urmare a activităţilor din: comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-4,2%), comerţul cu autovehicule (-1,2%) şi comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-1,1%). Pe de altă parte, activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor au crescut cu 5%.

antifrauda anaf
Doi oameni de afaceri din Voluntari, suspectați de evaziune fiscală de milioane de euro din comerțul cu mașini second-hand

Cifra de afaceri ajustată a crescut în august

Cifra de afaceri din acelaşi tip de comerţ, ca serie ajustată, a consemnat o creştere cu 4,5% în august, anul curent, faţă de august 2024.

Potrivit sursei citate, faţă de iulie 2025, în august, afacerile din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor s-au diminuat cu 26,4%, ca serie brută, pe fondul rezultatelor negative din comerţul cu autovehicule (-30,1%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-27,9%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-22,1%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-17,4%).

Pe acelaşi trend descendent a fost volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule, ca serie ajustată, respectiv de 7,7%, de la o lună la alta. 

Sursa: Agerpres

