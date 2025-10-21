Percheziții de amploare în șase județe într-un dosar de evaziune fiscală. DNA estimează prejudiciul la 29 de milioane de lei

21-10-2025 | 09:08
DNA
Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, marţi, 12 percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor auto.

Adrian Popovici

Potrivit surselor citate, descinderi ar avea loc în judeţul Ilfov, dar şi în Ploieşti, Târgovişte, Braşov, Oradea şi Suceava.

Sursele menţionate au arătat că trei persoane ar fi vizate în acest dosar, iar prejudiciul se ridică la aproximativ 29 de milioane de lei

Sursa: Agerpres

