„Este un moment de mare bucurie, care aduce în prim-plan nu doar valoarea excepțională a acestor artefacte, ci și semnificația profundă a revenirii lor acasă, în România”, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii.

„Mulțumim tuturor celor implicați (instituții, experți și autorități din țară și din străinătate) pentru profesionalismul și cooperarea care au făcut posibil acest rezultat. Pentru prima dată de la revenirea lor în țară, Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi revăzute la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul unui eveniment organizat în data de 21 aprilie, la ora 19:30. Momentul va fi prezentat și prin intermediul presei, iar ulterior artefactele vor deveni accesibile publicului larg, atât la sediu, cât și în regiunile țării, prin intermediul unei campanii dedicate”, transmite MC.

Potrivit Ministerului Culturii, „reîntoarcerea acestor piese de patrimoniu este un moment de reparație simbolică. Dincolo de valoarea lor istorică și arheologică, ele poartă cu sine fragmente esențiale din trecutul nostru și din memoria culturală pe care avem datoria să o protejăm și să o transmitem mai departe”.

Procesul furtului Coifului de la Coțofenești a început la Assen

Unul dintre suspecţii în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti din Muzeul Drents a declarat, marţi, în prima zi a judecării pe fond a procesului, de la Assen, că rolul său s-a limitat la a face rost de o maşină şi la a cumpăra diverse obiecte, fără să ştie că acestea urmau să fie folosite pentru furtul unor obiecte de artă. „Situaţia în care mă aflu acum este nedreaptă”, a declarat Bernhard Z., care a negat că ar fi fost prezent la spargerea propriu-zisă.

Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, din Heerhugowaard, neagă că ar fi fost prezent la spargerea de la începutul anului trecut, din Muzeul Drents, a coifului de la Coţofeneşti, o piesă de o valoare inestimabilă veche de 2.500 de ani din patrimoniul românesc, precum şi a trei brăţări dacice de aceeaşi factură.

