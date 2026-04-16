Jon Denton, în vârstă de 34 de ani, a rămas cu probleme dentare grave după un accident de motocicletă din 2020, în urma căruia a avut nevoie de intervenții la nivelul maxilarului. Ulterior, spune că dinții i s-au deteriorat, iar costul tratamentului în Marea Britanie, de aproximativ 30.000 de lire, era prea mare pentru el, potrivit Mirror. A ales să meargă în Turcia, unde a plătit 3.500 de lire pentru implanturi dentare.

Tratament în Turcia, urmat de complicații severe

După montarea a 14 implanturi, Jon spune că a suferit dureri „insuportabile”, iar dinții i-au început să cadă după ce s-a întors în Marea Britanie. Ulterior, a revenit în Turcia pentru un control, unde susține că, fiind sedat, medicul i-a îndepărtat toate implanturile în loc să le repare.

„Îmi amintesc că m-am trezit și nu mai era nimic acolo. A fost un șoc”, a povestit el.

Regretă decizia și încearcă să își refacă dantura

Acum, Jon spune că nu poate mânca nici măcar alimente moi și regretă că a ales această intervenție. A primit opțiunea de a plăti pentru proteze sau de a primi o rambursare parțială, pe care a acceptat-o.

Bărbatul încearcă acum să strângă bani pentru un nou tratament și spune că experiența i-a afectat viața personală și profesională.

„Este cel mai rău lucru prin care am trecut vreodată. Aș vrea să pot da timpul înapoi”, a spus el.