Femeia, identificată ca Marie-Thérèse Hélène Ross, a fost reținută de agenți ai Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE) pe 1 aprilie și se află în continuare în custodie într-un centru din Louisiana, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), scrie USA Today.

Unul dintre fiii săi a declarat pentru publicația franceză Ouest-France că ICE nu a informat familia despre reținerea mamei sale și că au aflat abia după ce oficiali consulari francezi au vizitat-o.

„I-au pus cătușe la mâini și la picioare, de parcă ar fi fost o criminală periculoasă”, a spus fiul său. „Pentru noi este urgent să o scoatem din centrul de detenție și să o aducem înapoi în Franța. Având în vedere starea ei de sănătate, nu va rezista o lună în astfel de condiții.”

Într-un comunicat transmis, DHS a descris-o pe Ross drept „imigrant ilegal din Franța”.

„A intrat ultima dată în țară în iunie 2025, în cadrul Programului de scutire de viză, care îi permitea să rămână în SUA timp de 90 de zile”, se arată în declarație. „Șapte luni mai târziu, se află încă ilegal în Statele Unite.”

Răspunzând întrebărilor privind starea de sănătate a femeii, DHS a precizat că ICE „menține practici îndelungate pentru a oferi îngrijiri medicale complete”. Agenția a îndemnat, de asemenea, imigranții fără acte să „se auto-deporteze” sau riscă să fie „arestați și deportați fără posibilitatea de a reveni”.

Familia femeii nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Femeia și-a regăsit iubirea după 50 de ani

Ross s-a mutat în Statele Unite în 2025 pentru a relua o relație cu un fost militar american, de care se îndrăgostise în anii 1950, când lucra la o bază NATO din vestul Franței. Cei doi au fost nevoiți să se despartă în anii 1960, după ce Franța s-a retras din structura militară integrată a NATO, relatează The Guardian.

Ambii s-au căsătorit ulterior cu alte persoane, dar s-au regăsit pe rețelele sociale în 2010, a precizat familia pentru Ouest-France. După decesul partenerilor lor, Ross s-a mutat în Anniston, Alabama, pentru a-și relua relația și a se căsători.

Fiul ei a spus că erau „ca doi adolescenți”.

Însă, după mai puțin de un an petrecut împreună în Alabama, bărbatul a murit în ianuarie. Ross nu obținuse încă documentele necesare pentru a rămâne în țară, potrivit familiei. Cu câteva zile înainte de o audiere în instanță legată de un litigiu cu unul dintre copiii soțului decedat, ea a fost reținută de agenții de imigrație.

„Mama noastră este o luptătoare – o forță a naturii”, a declarat fiul ei pentru Ouest-France, adăugând că familia face eforturi să o scoată din detenția ICE. „Cei din centru îi spun că este de neclintit.”

Arestarea are loc în contextul în care DHS este criticat pentru aplicarea agresivă a legilor privind imigrația, inclusiv pentru arestarea soților unor veterani sau militari americani. La începutul lunii aprilie, agenții ICE au arestat soția unui sergent din armata SUA, într-o bază din Louisiana. Femeia, Annie Ramos, o imigrantă din Honduras care a ajuns în SUA încă din copilărie, a fost eliberată câteva zile mai târziu.