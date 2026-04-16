"Larga majoritate a Partidului Naţional Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe. Vă reamintesc, PNL a decis la ultimul Birou Politic Naţional că nu va mai face coaliţie cu PSD dacă PSD va demite guvernul printr-o moţiune de cenzură! Iar cum primul ministru nu va demisiona, veţi fi nevoiţi să îl demiteţi voi", a scris primarul general al Capitalei, pe Facebook.

Potrivit acestuia, liberalii şi-au ales "un lider asumat", care "a recunoscut greşelile" propriului partid, dedicându-şi viaţa profesională şi politică pentru a le îndrepta. În ciuda atacurilor şi blocajelor, Bolojan "a reuşit un minim de reforme" care ţin România "pe linia de plutire", a completat Ciprian Ciucu.

"Să te apuci să vorbeşti despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocaţi României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilităţii! Şi l-au găsit ei vinovat pe Bolojan! Ei, care au un preşedinte fix din echipa care a pus bugetul în piuneze. Noi, liberalii, măcar ne-am ales un preşedinte credibil, cu rezultate în judeţul şi în oraşul lui, care vor dăinui peste generaţii", a transmis Ciucu.

El a menţionat că nu se poate "obişnui" cu modul acesta "iresponsabil" de a face politică.

"Veţi da foc la ţară. Să nu spuneţi că nu aţi fost avertizaţi! Tot ce am reuşit până acum, aş spune totuşi împreună va fi anulat (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf). Nu va avea cine să atingă ţintele din PNRR şi banii europeni nu vor mai veni. Funcţionarii ministerelor, în lipsa autorităţii politice, se vor demobiliza şi vom rata reforme importante. Acelea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al cCoaliţiei", a mai susţinut liderul liberal.

În opinia sa, social-democraţii ar fi pe cale să provoace "o criză politică din nimic" şi nu au un plan sau o viziune pentru ţară, ci doar ar vrea să îşi menţină privilegiile şi interesele.

"Nu exportaţi propria criză de identitate politică din partidul vostru în toată ţara! Nu aveţi niciun plan, aţi pariat greşit pe faptul că Partidul Naţional Liberal îl va trăda pe Ilie Bolojan. PNL şi-a regăsit sufletul, democraţia internă şi ne place! Nu vom redeveni marionetele voastre. Putem colabora, dar de pe poziţii demne şi cu respect reciproc", a adăugat Ciprian Ciucu.