Avertisment ANM. Risc ridicat de avalanșe în mai multe masive montane. La Vârful Omu, stratul de zăpadă depășește 1,5 metri

06-01-2026 | 07:12
O avalanşă de placă s-a declanşat în Munţii Bucegi
Facebook / Salvamont Brașov

Meteorologii avertizează că, la peste 1.800 de metri altitudine, în masivele Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu, pericolul de avalanșe este ridicat, fiind evaluat la nivelul 4 din 5. Avertizarea rămâne în vigoare până miercuri seara, la ora 20:00.

Aura Trif

În Munţii Făgăraş şi Bucegi, potrivit ANM, este un strat consistent de zăpadă proaspătă, depusă în ultimele zile în grosimi de 20-40 cm peste un strat mai vechi, incomplet stabilizat, iar în următoarele zile se vor semnala ninsori care vor creşte local stratul cu 10-20 cm şi izolat mai mult.

”În profunzime se întâlneşte un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă de deasupra au aderenţă scăzută şi peste care pot aluneca cu uşurinţă (...) Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni medii şi mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - risc mare(4)”, a transmis ANM.

Tot risc mare, încadrat la gradul 4 din 5, este şi în Munţii Ţarcu-Godeanu.

”Ninsorile recente au adăugat un strat de 25…45 cm de zăpadă proaspătă, crescând astfel grosimea stratului superior cu rezistenţă scăzută şi aderenţă slabă la stratul inferior (...) Sub acest strat se regăseşte un strat de cristale tip cupă, în special pe versanţii nordici, cu care stratul superior are aderenţă scăzută şi peste care poate aluneca cu uşurinţă. Deasupra solului este un strat întărit. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni medii şi mari, care să angreneze zăpada recent acumulată sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, sub influenţa creşterii de temperatură, cât mai ales la suprasarcini - risc mare(4)”, au precizat meterologii.

Ninsori
Ninsori în 14 județe. Drumurile sunt acoperite de zăpadă sau polei. Unde se circulă cu dificultate

La altitudini mai mici, dar şi în celelalte masive, riscul de producere a avalanşelor, până miercuri seară, este însemnat.

Cât măsoară stratul de zăpadă la munte

Stratul de zăpadă în platformele staţiilor meteorologice măsura, în data de 05.01.2026, ora 14.00:

Carpaţii Meridionali: 154 cm la Vârful Omu, 88 cm la Bâlea-Lac, 39 cm la Ţarcu, 47 cm la Sinaia, 28 cm la Păltiniş, 18 cm la Parâng, 26 cm la Predeal, 38 cm la Fundata, 36 cm la Cuntu şi 14 cm la Voineasa

Carpaţii Orientali: 47 cm la Călimani, 47 cm la Lăcăuţi, 47 cm la Bucin, 22 cm la Penteleu, 25 cm la Iezer-Rodnei, 23 cm la Ceahlău, 17 cm la Poiana Stampei

Carpaţii Occidentali: 56 cm la Băişoara, 48 cm la Stâna de Vale, 46 cm la Semenic, 45 cm la Roşia Montană, 12 cm la Vlădeasa 1800

