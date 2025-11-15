Cod galben de ceață ensă în șase județe, sâmbătă seară. Vizibilitatea va fi și de sub 50 m

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe localităţi din şase judeţe, pe parcursul orelor următoare.

Potrivit meteorologilor, până la ora 20:00:

- în judeţul Alba (localităţile: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeş, Blaj, Ocna Mureş, Teiuş, Ighiu, Unirea, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Şona, Mihalţ, Pianu, Lopadea Nouă, Stremţ, Sâncel, Şpring, Sântimbru, Lunca Mureşului, Ciugud, Şibot, Mirăslău, Săliştea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noşlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Hopârta, Rădeşti, Cut, Blandiana, Ohaba),

- judeţul Mureş (localităţile: Târgu Mureş, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sângeorgiu de Mureş, Sarmaşu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Adămuş, Pănet, Cristeşti, Ceuaşu de Câmpie, Bălăuşeri, Acăţari, Mica, Crăciuneşti, Găneşti, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureş, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Cheţani, Gheorghe Doja, Suplac, Miheşu de Câmpie, Sânger, Ogra, Cuci, Iclănzel, Şăulia, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Pogăceaua, Şincai, Corunca, Aţintiş, Coroisânmărtin, Grebenişu de Câmpie, Mădăraş, Crăieşti, Băla, Bichiş, Tăureni, Papiu Ilarian),

- în zona depresionară a judeţului Harghita (localităţile: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu), judeţul Sibiu (localităţile: Sălişte, Miercurea Sibiului, Orlat, Apoldu de Jos)

- în judeţul Cluj (localităţile: Turda, Câmpia Turzii, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Ceanu Mare, Luna, Moldoveneşti, Călăraşi, Sănduleşti, Ploscoş) ceaţa va determina scăderea vizibilităţii în trafic, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

