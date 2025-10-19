ANM a emis Cod galben de vânt puternic în patru județe. Rafalele vor depăşi 90–120 km/h.

19-10-2025 | 11:10
Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 15:00.

Sabrina Saghin

Potrivit meteorologilor, în zonele de munte ale celor patru judeţe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 90...120 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-10-2025 11:08

