ANM a emis un cod galben de vânt puternic pentru mai multe regiuni din țară. Zonele unde rafalele vor depăși 120 de km/h

23-10-2025 | 10:52
Getty Images

Meteorologii au emis avertizări cod galben de vânt puternic, începând de joi seară, fiind vizate mai multe dintre regiunile ţării şi zona montană, unde rafalele vor depăşi 120 de kilometri la oră.

Claudia Alionescu

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în intervalul 23 octombrie, ora 21 – 24 octombrie, ora 10, este cod galben de intensificări ale vântului în Banat, Crişana, Carpaţii Occidentali şi în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali.

ANM Hartă

”În Banat şi Crişana vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Occidentali şi în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...110 km/h”, au prefcizat meteorologii.

Alerta de vant
Avertizare extremă: vânt puternic de peste 140 km/h în zona montană din Caraş-Severin şi Hunedoara
ANM Hartă 2

În cursul zilei de vineri, în intervalul 10.00 – 21.00, codul galben de vânt puternic va viza mai multe zone, respectiv Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, vestul şi sudul Olteniei şi în zona de munte.

”Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50-70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale de 90-120 km/h”, au precizat meterologii.

Aceştia anunţă că intensificări de vânt vor mai fi şi în restul ţării, cu viteze de 40-50 km/h.


 

Câte locuri noi de muncă a creat AI-ul în România. CEO: „E o zonă care va genera oportunități de carieră”

Sursa: News.ro

Etichete: romania, anm, vant puternic, vreme,

23-10-2025 10:49

Premieră! Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Premieră! Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
