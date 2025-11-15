Vremea azi, 15 noiembrie 2025. Ceață și condiții de burniță în unele zone ale țării și Cod galben în două județe

Sâmbătă avem soare și vreme foarte caldă la deal, la munte și în ținuturile vestice; mulți nori, ceață și condiții de burniță în celelalte regiuni.

Maximele pleacă de la 8 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung pe la 20 de grade în Dealurile din vestul și din sudul României.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera se menține închisă toată ziua. Este ceață densă acum dimineață. Până la ora 9 avem un Cod galben în județele Ialomița și Călărași, iar până la ora 10 se află sub avertizare de ceață județele Constanța și Tulcea. Temperaturile ajung cu greu pe la 11...12 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi cam neplăcută, cu înnorări și condiții de ceață în primele ore. În unele zone s-ar putea să vedem puțin soarele, iar pe la amiază se vor înregistra cel mult 13...14 grade.

Ceața este prezentă în această dimineață și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Până la ora 9 sunt în vigoare mai multe avertizări de vizibilitate redusă în județele Bacău, Neamț, Suceava și Botoșani. Cerul se degajează mai târziu și se face mai cald decât ar trebui. Se vor atinge 16 grade.

Vremea în Transilvania

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș este ceață acum în unele regiuni. Atmosfera devine însă plăcută după prânz și temperaturile depășesc valorile normale. La noapte se adună norii și apar câteva ploi slabe.

În vestul României urmează o zi destul de însorită, dar și pe aici acum s-a lăsat ceața în special în județele Caraș-Severin și Hunedoara. Amiaza aduce însă cer mai mult senin și temperaturi nefiresc de mari pentru această perioadă. În Dealurile de Vest se pot atinge 20 de grade.

În Transilvania ziua începe cu atmosferă rece, multă umezeală și ceață pe suprafețe vaste. Până la ora 9 sunt în vigoare mai multe avertizări în județele Covasna, Harghita, Brașov, Sibiu și Mureș. Apoi apare soarele și temperaturile urcă până la 15 grade, dar în zonele cu ceață persistentă o să fie mai frig.

Vremea în Oltenia

În Oltenia ziua a început cu multă ceață pe la câmpie. Pe aici nu prea vedem soarele și maximele nu reușesc să treacă de 10...12 grade. În schimb, în zonele deluroase o să fie foarte bine: cer curat și vreme mult mai caldă decât ar trebui, cu maxime de 18...19 grade.

La fel o să fie și în sudul României: o zi mohorâtă, cu multă umezeală și ceață în zonele joase; atmosferă însorită și temperaturi foarte ridicate în rest. În Dealurile Munteniei se vor atinge chiar și 20 de grade.

Vremea în București

În București astăzi avem încă o zi de toamnă blândă, cu soare, vânt domol și temperaturi foarte ridicate pentru data din calendar. Maxima ajunge pe la 21 de grade, deși acum ar trebui să fie cel mult 14 grade.

Duminică se face mult mai cald decât ar trebui. Dimineața s-ar putea să apară ceață sau nori de joasă altitudine. Apoi se înseninează. Atmosfera devine foarte plăcută și se ating 22 de grade.

Vremea se menține caldă și luni și vor fi 20 de grade după orele prânzului. Avem o zi destul de însorită, dar în noaptea de luni spre marți se înnorează și e posibil să plouă.

Marți se răcește. Mai apar ceva înnorări în prima parte a zilei, dar nu o să plouă. Apoi se arată soarele și maxima se oprește pe la 15 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit. Atmosfera se menține însorită toată ziua. Se mai încălzește puțin față de astăzi, iar vântul devine mai insistent în Munții Banatului.

Duminică avem încă o zi cu soare, vreme bună și temperaturi neobișnuit de mari pentru început de noiembrie. Vântul se intensifică în zonele înalte.

Luni temperaturile scad în masivele vestice, dar tot va fi mai cald decât ar trebui.

În Carpații Occidentali o să picure trecător, iar în noaptea de luni spre marți apar câteva ploi slabe și în celelalte masive.

Marți se răcește în toată zona montană. În Carpații Orientali și în Carpații de Curbură o să vină câțiva stropi de ploaie. În rest avem vreme frumoasă și un vânt mai activ la altitudini mari.

