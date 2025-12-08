CNAB: Fluxurile auto din fața Aeroportului Otopeni, reconfigurate temporar din cauza lucrărilor la viitoarea stație de metrou

08-12-2025 | 15:07
Circulația auto în zona terminalelor Plecări și Sosiri ale Aeroportului Henri Coandă a fost reorganizată de luni, din cauza extinderii lucrărilor la viitoarea stație de metrou Otopeni, anunță CNAB.

Ioana Andreescu

„Din cauza extinderii zonei de lucrări la viitoarea stație de metrou 'Aeroport Otopeni', începând de luni, 8 decembrie 2024, fluxurile de circulație pentru acces auto din DN1 către terminalele Plecări și Sosiri ale Aeroportului Internațional Henri Coandă București au fost reconfigurate. Fluxurile auto din fața aeroportului au fost reorganizate pe noi artere, amenajate de constructorul lucrărilor de la metrou, inclusiv prin dezafectarea unor zone din parcarea publică de pasageri.”, se menționează în comunicat

Astfel, oprirea și staționarea autovehiculelor pasagerilor și a mijloacelor de transport în comun pe banda auto din fața Terminalului Plecări nu mai pot fi permise.

„Pentru a minimiza disconfortul pasagerilor, au fost create fluxuri speciale de debarcare pentru călătorii care ajung la aeroport cu mijloace de transport în comun, autovehicule proprii sau taxi. Zona de debarcare a pasagerilor se află în parcarea din fața Terminalului Plecări”, se precizează în comunicat.

Potrivit CNAB, autocarele și microbuzele vor utiliza exclusiv estacada Terminalului „Sosiri”.

Totodată, parcarea destinată autocarelor și microbuzelor, situată la baza turnului de control (de lângă Terminalul Plecări), a fost închisă.

„Pentru siguranța desfășurării traficului auto în fața aeroportului, rugăm conducătorii auto să respecte restricțiile de circulație instituite si semnalizările rutiere temporare. Accesul este semnalizat corespunzător, iar personalul autorizat sprijină dirijarea vehiculelor”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții CNAB recomandă pasagerilor „alocarea unui timp suplimentar pentru deplasare, având în vedere modificările temporare ale fluxurilor de circulație din fața aeroportului, instituite ca urmare a lucrărilor la viitoarea stație de metrou”.

Sursa: Agerpres

