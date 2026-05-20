Proprietarii spun că pagubele depășesc 100.000 de euro și suspectează că focul ar fi fost pus intenționat. Incendiul a izbucnit chiar de ziua de naștere a proprietarei.

Clubul, aflat în nordul stațiunii Mamaia, pe plajă, în zona unde vara se organizează petreceri, s-a făcut scrum în câteva zeci de minute. Flăcările au cuprins repede terasa, alimentate de materialele ușor inflamabile din care era făcută terasa: lemn, stuf și paie. Din construcție a mai rămas doar un schelet metalic, iar pe zi, din dronă, imaginea dezastrului este șocantă.

Vecinii au sunat la 112

Paznicul barului nu se afla la serviciu și ar fi anunțat că întârzie. Angajații de la restaurantele aflate din apropiere au văzut flăcările și au sunat imediat la 112.

Imediat după ce s-a dat alarma, pe plaja din Mamaia au fost trimise cinci autospeciale de stingere, o descarcerare și un echipaj medical de la SMURD. Incendiul a fost stins în mai puțin de o oră.

Bianca Adăscăliței, proprietara beach-barului: A fost ziua mea și am primit un telefon la 10 noaptea că ardea totul. În prima fază, soțul, care a fost sunat, a zis „nu avem un extinctor, ce a luat foc?". Și după aia ne-a sunat cu camera și era totul... totul ardea. Eram aproape gata pentru deschidere, mai trebuia să amenajăm plaja.

Proprietarii clubului nu aveau asigurare. Pagubele, susțin ei, se ridică la peste 100.000 de euro. Totuși, anchetatorii merg -deocamdată- pe ipoteza unui accident.

Anamaria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuit electric la un panou.

Anul acesta, de 1 Mai, în locul care acum s-a făcut scrum a fost organizat un festival, care a adunat sute de oameni din generații diferite.