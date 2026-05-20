Pompierii n-au mai putut salva nimic din construcția care a fost cuprinsă în totalitate de foc. Au intervenit până târziu, pentru a se asigura că vâlvătaia nu se reaprinde.

Alarma s-a dat în jurul orei 22, de către angajații celorlalte restaurante din apropiere, care au văzut focul puternic. Barul de pe plajă, aflat în nordul stațiunii Mamaia, era închis în acel moment. Iar paznicul anunțase că va întârzia, chiar înainte de izbucnirea incendiului.

Corespondent Știrile ProTV: „Imediat după ce s-a dat alarma, aici, pe plaja din Mamaia, au fost trimise cinci autospeciale de stingere, o descarcerare și un echipaj medical de la SMURD. Incendiul a fost stins în mai puțin de o oră”.

Lupta cu flăcările a fost de scurtă durată pentru că, la sosirea pompierilor, localul ardea cu totul - de la stuful așezat pe structura metalică a barului, până la terasă.

Angajații localului, dar și prieteni ai proprietarilor, au încercat să dea o mână de ajutor.

Anamaria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: „A ars beach barul pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați”.

Din beach bar au mai rămas doar structurile metalice. Mesele și scaunele au fost mistuite de flăcări, iar echipamentele au fost complet distruse. Pompierii de la ISU Dobrogea verifică întreaga zonă pentru a se asigura că focul nu se reaprinde.

Din fericire, nu au existat victime. Pompierii încearcă să stabilească de la ce a pornit incendiul.

Barul de pe plajă, unde vara se organizează petreceri, urma să fie redeschis săptămâna viitoare. De 1 Mai, acolo a avut loc un festival de muzică.