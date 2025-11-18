Mai multe site-uri din România și platformele Facebook, X și OpenAI au picat. Serviciile Cloudflare și Google, afectate

Mai multe site-uri web au fost indisponibile marţi din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, care între timp au fost remediate, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

"În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar şi site-uri ale unor entităţi de presă sau reţele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp", au anunţat reprezentanţii DNSC pe pagina de Facebook a instituţiei.

Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate şi de creştere a performanţei site-urilor web, funcţionând ca un proxy invers care direcţionează traficul dintre vizitatori şi serverul unui site. Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv, explică sursa citată. Site-ul de monitorizare Down Detector, care monitorizează întreruperile, a fost, de asemenea, afectat temporar de problemele tehnice.



"DNSC transmite că acest eveniment a fost datorat unor erori operaţionale şi nu este o consecinţă a unui atac cibernetic. Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor", precizează specialiştii în cybersecurity.

Site-urile afectate de pană

Utilizatorii au raportat în masă, pe site-ul specializat Downdetector.com o serie întreagă de site-uri care au probleme la încărcare sau nu se încarcă de loc.

Nici gigantul Google nu a scăpat de probleme. Utilizatorii au raportat probleme majore în accesarea serviciului de căutare dar și a Youtube, deținută de Google.

Site importante, precum ChatGPT al OpenAI, serviciile Amazon, Canva, Spotify, Uber, Facebook și platforma de socializare X, au fost afectate de probleme tehnice după o întrerupere a serviciului Cloudflare, scrie Euronews.

Captură Downdetector.com

