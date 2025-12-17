Cine este câștigătoarea MasterChef România 2025. Preparatele care i-au adus Cosminei premiul de 75.000 de euro

17-12-2025 | 09:02
A fost desemnat câștigătorul celei de-a zecea ediții a MasterChef România.

autor
Stirileprotv

După un parcurs impresionant, cu zeci de probe dure, decizii luate sub presiune și preparate senzaționale, Cosmina Boboc a plecat acasă cu trofeul și marele premiu de 75.000 de euro.

Premiul de popularitate, în valoare de 10.000 de euro, a mers la Horia Petrovanu, alegerea publicului.

Cosmina Boboc are 32 de ani, este din Iași, dar locuiește de 10 ani în Cluj. Fost IT-ist, Cosmina a ales să-și urmeze pasiunea pentru gătit și a făcut pasul spre antreprenoriatul în gastronomie.

Cosmina Boboc, câștigătoare: „Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge până în final. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut posibilă această schimbare a vieții mele”.

Marea Finală MasterChef România
Marea Finală MasterChef România, în această seară, de la ora 20:30. Chefii decid LIVE cine câștigă premiul de 75.000 de euro

Finala a fost una extrem de strânsă. Cosmina Boboc a concurat cu Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu pentru marele premiu. La prima probă, concurenții au avut de pregătit un antreu care să îi reprezinte.

La a doua probă, finaliștii au gătit un fel principal în doar 80 de minute, încurajați de la balcon de foștii concurenți. Proba decisivă a fost desertul – cel care putea schimba clasamentul final. Cosmina a ales un desert rafinat.

Locul secund a fost câștigat de Ștefan Măchiță, în vârstă de 29 de ani, care la proba a doua a gătit scorpie de mare cu piure de morcov.
Locul al treilea a fost câștigat de Florentin Drăgoiu.

Florentin Drăgoiu: „Mulțumesc întregii echipe PRO TV, care m-a ajutat. Sunt puternic recunoscător pentru tot ce am trăit aici. Cel mai bun să câștige.”

În acest sezon, publicul a ales și cel mai popular concurent.

Gina Pistol: „Ați decis ca premiul de popularitate MasterChef 2025 să meargă la Horia Petrovanu. Felicitări.”

Horia Petrovanu: „Vă mulțumesc din suflet pentru voturile astea. Nu mă așteptam. Haideți să trăim frumusețea vieții în simplitatea ei.”

Chef Sorin Bontea: „Sezonul 10 a venit cu multe provocări. Nu doar pentru concurenți, ci și pentru noi. Mulți dintre cei care au câștigat sunt astăzi mai departe decât și-au imaginat vreodată. Conduc restaurante, creează meniuri.”

Chef Florin Dumitrescu: „Este despre cum transformăm într-un timp foarte scurt oameni pasionați în profesioniști.”

Chef Cătălin Scărlătescu: „La MasterChef contează un singur lucru: mâncarea, nu meseria ta, nu mediul din care vii. Nu povestea ta.”

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

