Marea Finală MasterChef România, în această seară, de la ora 20:30! Chefii decid LIVE cine câștigă premiul de 75.000 de euro!

După luni de competiție intensă, emoții la cote maxime și decizii pe muchie de cuțit, MasterChef România ajunge în această seară la momentul culminant al sezonului 10: Marea Finală.

Aseară, într-o semifinală spectacol, concurenții au gătit pentru Fantoma de la Operă, iar Ariane Dărăban a părăsit competiția. Astfel, Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu sunt cei trei finaliști care vor lupta pentru trofeul MasterChef și premiul de 75.000 de euro. Ediția de luni seară a fost lider de audiență!

Aseară, semifinaliștii MasterChef România au trăit una dintre cele mai spectaculoase experiențe ale sezonului, gătind într-un cadru cu totul special, la Opera Națională București. După un tur privat al Operei și un moment artistic surpriză oferit de Fantoma de la Operă și muza sa, concurenții au intrat în două probe decisive, la finalul cărora Ariane a părăsit competiția.

Luni seara, MasterChef România a fost lider de audiență! În intervalul orar 20:28 – 23:31, PRO TV a înregistrat 6.6 puncte de rating și 21,8% cotă de piață, în rândul publicului Național, format din persoane cu vârsta între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,5 puncte de rating și 18.2% cotă de piață.

Trei povești diferite, trei parcursuri impresionante, trei oameni care au demonstrat că pasiunea, munca și curajul pot transforma visurile în realitate. În această seară, de la ora 20:30, cei mai buni trei concurenți ai sezonului se vor lupta pentru titlul suprem:

• Cosmina Boboc, moldoveanca pe care Clujul a format-o ca antreprenor și căreia MasterChef i-a oferit șansa unei noi vieți;

• Ștefan Măchiță, tânărul inginer de avioane care face România mândră la Hamburg și care a impresionat prin rigoare și creativitate;

• Florentin Drăgoiu, creator de haine pentru bărbați și câștigător al șorțului de aur, finalistul care a demonstrat că stilul și gustul pot merge mână în mână.

„Seara asta este despre ei. Trei bucătari amatori, trei oameni speciali, trei români frumoși. Ei sunt cei mai buni din miile de oameni veniți la preselecții. Am trăit fiecare etapă alături de voi și am văzut ce înseamnă ambiția și puterea pasiunii adevărate”, va spune Gina Pistol.

Emoțiile ating punctul maxim în câteva ore, iar împreună vom descoperi cine este cel care își va adjudeca titlul de MasterChef România 2025.

