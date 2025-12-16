Marea Finală MasterChef România, în această seară, de la ora 20:30! Chefii decid LIVE cine câștigă premiul de 75.000 de euro!

Stiri Mondene
16-12-2025 | 13:37
Marea Finală MasterChef România
PRO TV

După luni de competiție intensă, emoții la cote maxime și decizii pe muchie de cuțit, MasterChef România ajunge în această seară la momentul culminant al sezonului 10: Marea Finală.

autor
Stirileprotv

Aseară, într-o semifinală spectacol, concurenții au gătit pentru Fantoma de la Operă, iar Ariane Dărăban a părăsit competiția. Astfel, Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu sunt cei trei finaliști care vor lupta pentru trofeul MasterChef și premiul de 75.000 de euro. Ediția de luni seară a fost lider de audiență!

Aseară, semifinaliștii MasterChef România au trăit una dintre cele mai spectaculoase experiențe ale sezonului, gătind într-un cadru cu totul special, la Opera Națională București. După un tur privat al Operei și un moment artistic surpriză oferit de Fantoma de la Operă și muza sa, concurenții au intrat în două probe decisive, la finalul cărora Ariane a părăsit competiția.

Luni seara, MasterChef România a fost lider de audiență! În intervalul orar 20:28 – 23:31, PRO TV a înregistrat 6.6 puncte de rating și 21,8% cotă de piață, în rândul publicului Național, format din persoane cu vârsta între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,5 puncte de rating și 18.2% cotă de piață.

Trei povești diferite, trei parcursuri impresionante, trei oameni care au demonstrat că pasiunea, munca și curajul pot transforma visurile în realitate. În această seară, de la ora 20:30, cei mai buni trei concurenți ai sezonului se vor lupta pentru titlul suprem:
• Cosmina Boboc, moldoveanca pe care Clujul a format-o ca antreprenor și căreia MasterChef i-a oferit șansa unei noi vieți;
• Ștefan Măchiță, tânărul inginer de avioane care face România mândră la Hamburg și care a impresionat prin rigoare și creativitate;
• Florentin Drăgoiu, creator de haine pentru bărbați și câștigător al șorțului de aur, finalistul care a demonstrat că stilul și gustul pot merge mână în mână.

Citește și
Angelina Jolie 1
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO

„Seara asta este despre ei. Trei bucătari amatori, trei oameni speciali, trei români frumoși. Ei sunt cei mai buni din miile de oameni veniți la preselecții. Am trăit fiecare etapă alături de voi și am văzut ce înseamnă ambiția și puterea pasiunii adevărate”, va spune Gina Pistol.

Emoțiile ating punctul maxim în câteva ore, iar împreună vom descoperi cine este cel care își va adjudeca titlul de MasterChef România 2025.

Marea Finală MasterChef România, în această seară, de la ora 20:30! Chefii decid LIVE și pe VOYO cine câștigă premiul de 75.000 de euro!
 
MasterChef România – Prinde gustul competiției!
 

Sursa:

Etichete: masterchef,

Dată publicare: 16-12-2025 13:37

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO

Actriţa americană Angelina Jolie îşi dezvăluie cicatricile rămase în urma dublei mastectomii, intervenţie care a transformat-o într-o figură emblematică a luptei împotriva cancerului, în primul număr al Time France, informează AFP.

Mariah Carey, un nou record istoric în fruntea clasamentului Billboard. Piesa care a stat săptămâni la rând pe primul loc
Stiri Mondene
Mariah Carey, un nou record istoric în fruntea clasamentului Billboard. Piesa care a stat săptămâni la rând pe primul loc

Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de "domnie" în fruntea topului Billboard Hot 100, după ce cântecul ei "All I Want for Christmas Is You" a petrecut 20 de săptămâni pe prima poziţie în acest clasament.

 

Motivul pentru care George Clooney nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o discuţie cu soţia mea”
Stiri Mondene
Motivul pentru care George Clooney nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o discuţie cu soţia mea”

George Clooney spune că nu mai este interesat de roluri romantice în filme. Actorul a declarat, într-un interviu pentru Daily Mail, că după o discuţie cu soţia sa, Amal, şi ţinând cont de vârstă, nu va mai „săruta fete” pe ecran.

 

Recomandări
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Stiri Politice
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost adus marți la sediul DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Procurorii au descins dimineață în locuința sa.

PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”
Deșteaptă-te, România!
PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”

Și în acest an, prin campania Deșteaptă-te, România!, PRO TV reconfirmă implicarea activă în susținerea educației și în construirea unui viitor mai bun pentru generațiile următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28