Gina Pistol împlinește 45 de ani. Imagini cu momente din cariera și viața ei | FOTO

Pe 9 decembrie, Gina Pistol sărbătorește 45 de ani, într-o perioadă în care cariera ei este solidă și vizibilă, marcată de revenirea în prim-plan ca prezentatoare a emisiunii MasterChef România de la PRO TV.

Născută în Roșiori de Vede, Teleorman Gina a intrat în atenția publicului la începutul anilor 2000, ca fotomodel, colaborând cu reviste dedicate industriei de lifestyle masculin și devenind rapid una dintre cele mai urmărite figuri ale acelei perioade. Popularitatea ei a crescut constant, iar în 2009 a fost desemnată „cea mai sexy femeie din România” de către FHM.

Tranzitia spre televiziune a venit firesc. Gina a prezentat, de-a lungul anilor, mai multe formate de divertisment, a participat la reality show-uri și concursuri care au pus-o în situații foarte diferite – de la dans, la aventură, de la competiții culinare la formate de survival. În toate a rămas recognoscibilă: cu un simț al umorului relaxat și o prezență caldă, lucruri care au ajutat-o să câștige simpatie dincolo de rolurile pe care le-a avut.

Legătura ei cu PRO TV nu este una nouă. În 2008, a participat la Dansez pentru tine, iar câțiva ani mai târziu a fost concurentă în ediția pentru celebrități a MasterChef, o experiență despre care a vorbit deseori cu nostalgie. A urmat o perioadă foarte intensă profesional, după care, în 2022, a ales să ia o pauză. A fost o decizie venită într-un moment de plină bucurie pentru Gina, acela în care a devenit mamă.

Revenirea din 2024, tot la PRO TV, în postura de prezentatoare MasterChef România, a fost primită cu un val de reacții pozitive.

În plan personal, Gina este mama Josephinei, fetița pe care o are alături de Smiley, partenerul ei din 2017. Felul în care vorbește despre familia ei a devenit, în timp, o parte importantă din modul în care publicul o percepe: autentic, fără artificii inutile, cu momente bune și momente complicate, exact așa cum e viața reală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













