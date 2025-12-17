Finala MasterChef România, sezonul 10. Cosmina Boboc este câștigătoarea marelui premiu de 75.000 de euro

17-12-2025 | 00:20
Cosmina Boboc
Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 al MasterChef România și marele premiu de 75.000 de euro, după o finală intensă, în care Ștefan Măchiță s-a clasat pe locul al doilea, iar Florentin Drăgoiu a încheiat competiția pe poziția a treia.

După luni de competiție intensă, emoții la cote maxime și decizii pe muchie de cuțit, MasterChef România a ajuns marți seară la momentul culminant al sezonului 10: Marea Finală.

Cu o prestație convingătoare în ultimul act al competiției, Cosmina Boboc a reușit să impresioneze juriul și a fost desemnată marea câștigătoare, obținând trofeul MasterChef și premiul de 75.000 de euro. Ștefan Măchiță a ocupat locul al doilea, iar Florentin Drăgoiu s-a clasat pe poziția a treia.

Marea Finală MasterChef România

Finala a venit după o semifinală spectaculoasă, desfășurată la Opera Națională București, unde concurenții au gătit pentru Fantoma de la Operă. În urma probelor decisive, Ariane Dărăban a părăsit competiția, ratând calificarea în marea finală.

Ediția de luni seară a fost lider de audiență. În intervalul 20:28 – 23:31, PRO TV a înregistrat 6,6 puncte de rating și 21,8% cotă de piață în rândul publicului național cu vârste între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, depășind postul clasat pe locul secund.

Cei trei finaliști au adus în competiție povești diferite și parcursuri impresionante, demonstrând că pasiunea, munca și curajul pot transforma visurile în realitate. 

