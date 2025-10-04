Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor

Stiri actuale
04-10-2025 | 19:08
×
Codul embed a fost copiat

Ciclonul mediteranean care a măturat jumătate de țară a adus iarna la început de octombrie.

autor
Alexia Banu

După o zi cu vânt puternic ,în Capitală a urmat o noapte cu ploi torențiale care au inundat străzile.

Pietonii au înaintat prin bălțile de pe trotuare. Iar la munte stratul de zăpadă crește.

În București, în Piața Universității autobuzele și mașinile au înaintat cu greu pe carosabilul plin de apă. Și pe malul Dâmboviței, traficul a fost îngreunat, iar în alte zone, pietonii nu au avut pe unde traversa.

În Capitală și în Ilfov, pompierii au avut peste 350 de intervenții. Aproape 250 de copaci au căzut și peste 160 de mașini au fost avariate.

Citește și
ploi, furtuni, meteo, vreme rea
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse

Și Apa Nova a primit vineri seară 400 de solicitări și peste 100 de muncitori au fost pe teren. Potrivit companiei, s-a depășit cantitatea medie multianuală de precipitații aferentă lunii octombrie.

Și în Constanța, cantitățile de precipitații au ajuns până la 35 de litri pe metrul pătrat. Trei persoane rămase blocate într-o mașină din cauza apei au sunat la 112.

Pentru siguranța populației, autoritățile locale au emis șase mesaje RO-Alert. Pompierii au fost chemaţi peste tot - De la străzi, case și curți inundate, până la copaci care s-au prăbușit peste maşini.

Și în Olt au fost inundate mai multe gospodării.

Iar într-un cămin al Universității de Vest din Timișoara, apa a intrat în camere.

În Hunedoara zeci de arbori au fost doborâți pe șosele.

A nins viscolit și în Pasul Tihuța.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 49 de localități din 14 județe dar și capitala au fost afectate de inundații

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, furtuna, pagube, ciclon, distrugeri,

Dată publicare: 04-10-2025 19:05

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
Stiri actuale
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse

Chiar dacă duminică nu au fost emise avertizări meteo, iar ploile s-au oprit, de duminică noapte se vor întoarce. Sunt aduse de un nou ciclon format în Mediterană, care va intra în România.

O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată”
Stiri actuale
O furtună de zăpadă a paralizat mai multe stațiuni de la munte. Mii de oameni au rămas fără curent electric: „O zi ciudată”

La munte, stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera au rămas fără curent, după ce furtuna de zăpadă a rupt copaci și i-a prăbușit peste rețeaua electrică.

Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Recomandări
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2
Stiri Politice
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații
Stiri externe
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații

Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28