Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor

Ciclonul mediteranean care a măturat jumătate de țară a adus iarna la început de octombrie.

După o zi cu vânt puternic ,în Capitală a urmat o noapte cu ploi torențiale care au inundat străzile.

Pietonii au înaintat prin bălțile de pe trotuare. Iar la munte stratul de zăpadă crește.

În București, în Piața Universității autobuzele și mașinile au înaintat cu greu pe carosabilul plin de apă. Și pe malul Dâmboviței, traficul a fost îngreunat, iar în alte zone, pietonii nu au avut pe unde traversa.

În Capitală și în Ilfov, pompierii au avut peste 350 de intervenții. Aproape 250 de copaci au căzut și peste 160 de mașini au fost avariate.

Și Apa Nova a primit vineri seară 400 de solicitări și peste 100 de muncitori au fost pe teren. Potrivit companiei, s-a depășit cantitatea medie multianuală de precipitații aferentă lunii octombrie.

Și în Constanța, cantitățile de precipitații au ajuns până la 35 de litri pe metrul pătrat. Trei persoane rămase blocate într-o mașină din cauza apei au sunat la 112.

Pentru siguranța populației, autoritățile locale au emis șase mesaje RO-Alert. Pompierii au fost chemaţi peste tot - De la străzi, case și curți inundate, până la copaci care s-au prăbușit peste maşini.

Și în Olt au fost inundate mai multe gospodării.

Iar într-un cămin al Universității de Vest din Timișoara, apa a intrat în camere.

În Hunedoara zeci de arbori au fost doborâți pe șosele.

A nins viscolit și în Pasul Tihuța.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 49 de localități din 14 județe dar și capitala au fost afectate de inundații

