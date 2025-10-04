Bilanțul dezastrului din București. ISU a avut peste 300 de intervenții, 163 de mașini avariate și o persoană rănită

04-10-2025 | 09:20
furtuna
Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) au avut, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse și cablu electrice afectate.

autor
Lorena Mihăilă

În municipiul Bucureşti s-a intervenit la 309 de solicitări, după cum urmează: 218 pentru copaci căzuţi; 59 pentru elemente de construcţie desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă, potrivit ISUBIF.

Totodată, în judeţul Ilfov au fost înregistrate 42 de astfel de cazuri: 24 pentru copaci căzuţi; 7 pentru elemente de construcţie desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.

În urma acestor situaţii au fost avariate în total 3 autoturisme.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a informat, vineri seara, despre două cazuri de copaci care s-au prăbuşit peste două autoturisme aflate în deplasare pe străzi din municipiul Bucureşti, iar o persoană surprinsă de o astfel de situaţie a suferit traumatisme şi a fost transportată la spital.

copac cazut
Furtună și ploi abundente în toată țara. Momentul în care un copac strivește o mașină aflată în mișcare | Video
Un fost secretar de stat a cerut daune de 2,5 mil. euro de la stat, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 04-10-2025 09:20

