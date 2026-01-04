Incendiu într-un bloc din Fălticeni. Locatarii au fost evacuați

Şaisprezece persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat duminică seară, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul I al unui bloc de locuinţe din municipiul Fălticeni, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Su

Alarma a fost dată după ce fumul s-a răspândit în clădire, iar la faţa locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) au fost mobilizate pentru a acorda asistenţă medicală, transmite Agerpres.

O femeie care a suferit un atac de panică a fost monitorizată la locul intervenţiei din Fălticeni de către echipajul SAJ, fără a fi necesar transportul la spital.

După lichidarea incendiului, pompierii au început ventilarea spaţiilor inundate cu fum, astfel încât locatarii să poată reveni în siguranţă în apartamentele lor. „Pompierii ventilează spaţiile inundate cu fum, pentru ca cetăţenii să poată reveni în locuinţe”, au transmis reprezentanţii ISU Suceava.

