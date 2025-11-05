Surse: Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş” din Capitală

05-11-2025 | 21:39
horia moculescu
Agerpres

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, potrivit unor surse medicale.

autor
Aura Trif

Surse medicale au declarat pentru News.ro că Horia Moculescu este internat în Secţia ATI a Institutului ”Matei Balş”, starea acestuia fiind una gravă.

De altfel, starea de sănătate a compozitorului în vârstă de 88 de ani era fragilă, fiind afectate mai multe organe.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Sursa: News.ro

