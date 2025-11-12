Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”

Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut de realizatorul TV Marina Almășan pe pagina sa de Facebook.

"Am câteva zeci (n.r. - fotografii), în arhiva personală, dar aleg una din ultimele. Pentru că nu vreau să fac paradă de prietenia noastră, ci doar vreau să semnalez stingerea treptată a unei epoci... Drum lin spre stele, Horia Moculescu! Sigur, într-o existenţă viitoare, tu vei fi o salcie, la mal, iar eu, poate, un râu, la umbra ta", a scris realizatorul TV Marina Almăşan pe Facebook.

Horia Moculescu era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Cine a fost Horia Moculescu

Compozitorul, pianistul şi interpretul Horia Moculescu s-a născut la 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea. La vârsta de şase ani a învăţat să cânte la acordeon. A urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieţi (actualul Colegiu Naţional ''Mihai Viteazul'' din Turda), unde s-a remarcat prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică uşoară la pian şi la acordeon, scrie Agerpres.

Artistul mărturisea într-un interviu că acordeonul îi fusese trimis de tatăl său, de pe front, în 1943 şi a învăţat singur să cânte la acest instrument. Mai târziu, acest lucru i-a folosit la studiul pianului, având norocul de a învăţa să cânte la pian cu profesori foarte buni.

Nu s-a putut înscrie la cursurile universitare ale Conservatorului din Bucureşti, întrucât avea origini italiene după mamă, iar tatăl fusese ofiţer în armata română interbelică. A urmat cursurile Facultăţii de Mine din Petroşani, unde a cântat cu orchestra facultăţii, conform site-ului www.cinemagia.ro.

Ulterior s-a dedicat exclusiv muzicii, cântând ca pianist în Bucureşti şi pe litoralul Mării Negre. În această perioadă a început să compună melodii de muzică uşoară. Piesa lui de debut a fost ''Salcia'', lansată în 1973, interpretată de Mihaela Mihai şi, mai târziu, de regretata Angela Ciochină.

Festivalul Naţional de muzică uşoară 'Mamaia'. Festivalul s-a încheiat cu piesa 'Hey, Jude' interpretată de: Dan Bittman, Monica Anghel, Silvia Dumitrescu, Horia Moculescu, Adrian Daminescu, Elena Cârstea.

A compus peste 500 de melodii, colaborând cu cei mai talentaţi interpreţi români: Margareta Pâslaru (''Balanţa inimii'', ''Ce bine e să ştii să citeşti'', ''Azi nu voi putea dormi'', ''Cere-mi'', ''Cine ştie'', ''La mulţi ani'', ''Până ieri''), Mihaela Mihai (''Salcia'', ''Revederea''), Marina Voica (''Dor''), Aurelian Andreescu (''Cântec de leagăn''), Adrian Daminescu (''Ascultă-ţi copiii care plâng'', ''E numai un joc''), Gabriel Cotabiţă (''Prima iubire şi ultima''), Corina Chiriac (''Păi de ce?'', ''Inima ta'', ''Fir de busuioc'', ''Pentru tot ce-a fost'', ''Să nu mă întrebi'', ''Pe tine n-am să te pot uita niciodată''), Mirabela Dauer (''Nu mai vreau''). Dintre piesele pe care le-a interpretat chiar compozitorul amintim: ''Singurătatea mea'', ''Primăverii n-ai ce-i face'', ''Nu mă vei uita'', ''Rugă'', ''Chemarea dragostei''. Există şi melodii cântate de compozitor în duet cu alţi artişti - ''Eu şi tu'', ''Nopţi la rând'', ''Şi ieri, şi azi, şi mâine'' - cu Corina Chiriac sau ''Dintr-o zi'', ''Cântece adunate'' - cu Sergiu Zagardan, precizează site-ul www.discogs.com.

A compus şi binecunoscuta melodie ''Anul 2000'', care a fost preluată recent de Guess Who, fiindu-i schimbat ritmul de muzică uşoară cu unul de hip-hop şi titlul - ''Locul potrivit''. Noua variantă a avut succes la radio şi în cluburi.

Din discografia sa amintim ''Norma Mia; Cosi Pallida; Madame; Ciao'' (1962), ''Al III-lea Festival De Muzică Uşoară Românească Mamaia - August 1965'' (1965), ''Salcia'' (1976) şi compilaţia ''The Best Romanian Music'' (2005).

A scris muzică de film pentru lung-metrajele ''Mireasma ploilor târzii'' (1984), ''Vară sentimentală'' (1986), ''Primăvara bobocilor'' (1987), ''Maria şi marea'' (1988), ''Secretul armei... secrete'' (1988), ''Miss Litoral'' (1991) şi serialul de televiziune ''Pistruiatul'' (1973).

Ani la rând (2009-2013) a realizat şi prezentat la Televiziunea naţională emisiunea ''Atenţie, se cântă!''.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR). De-a lungul carierei a primit peste 200 de premii. La 3 martie 2017 a primit din partea UCMR premiul la secţiunea Muzică de jazz sau Muzică instrumentală pentru lucrarea "Poate, miniatură pentru pian", în cadrul festivităţii Premiilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pe anul 2016.

Premiile UCMR reprezintă un eveniment anual important al industriei muzicale româneşti, fiind valorizată cu această ocazie activitatea unora dintre cei mai importanţi creatori ai săi, deopotrivă din mediul academic şi din cel al muzicii de divertisment.

