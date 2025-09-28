Scandal într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Patru persoane ar fi fost agresate de agenții de pază. VIDEO

Stiri actuale
28-09-2025 | 10:51
Bătaie centru
Facebook/ Diaspora Ro

Scandal într-un local din Capitală. Patru tineri ar fi fost agresați de agenții de pază după un conflict izbucnit în interiorul clubului. 

autor
Claudia Alionescu

Forțele de ordine au intervenit prompt pentru restabilirea ordinii și liniștii publice.

Din primele verificări făcute de către oamenii legii, s-a constatat că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit în incinta localului, mai multe persoane au fost scoase afară de către trei agenți de securitate.

Acolo, conflictul a degenerat, iar patru persoane ar fi fost agresate fizic de către agenții respectivi. Ar fi vorba despre trei băieți și o fată implicați în incident, spun sursele. Fata, prietena unuia dintre băieți, ar fi fost împinsă și ar fi căzut.

Citește și
cinematograf
Patru tineri s-au luat la bătaie într-un mall din Capitală, în timp ce se pregăteau să intre într-o sală de cinema

Persoanele vătămate au refuzat îngrijirile medicale. Toți cei implicați au fost conduși la sediul secției de poliție pentru audieri și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt în dinamică, iar polițiștii Capitalei continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.

Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu cardinalului Lucian Mureșan, la Blaj: „Sunt aici în semn de respect”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, politie, tineri, audieri, lovire, conflict, agent de paza,

Dată publicare: 28-09-2025 10:35

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
O bătaie a izbucnit într-un restaurant din Capitală după o neînțelegere pentru rezervarea unei mese
Stiri actuale
O bătaie a izbucnit într-un restaurant din Capitală după o neînțelegere pentru rezervarea unei mese

Bătaie ca în filme într-un restaurant din Capitală. Conflictul ar fi pornit de la o neînțelegere pentru rezervarea unei mese în localul din Sectorul 3.

Patru tineri s-au luat la bătaie într-un mall din Capitală, în timp ce se pregăteau să intre într-o sală de cinema
Stiri actuale
Patru tineri s-au luat la bătaie într-un mall din Capitală, în timp ce se pregăteau să intre într-o sală de cinema

Patru tineri s-au luat la bătaie într-un cinematograf din Sectorul 6, pe motiv că nu a fost respectat rândul pentru intrarea în sala de cinema. Poliţia face cercetări în acest caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Noi imagini cu scandalul din Capitală, în care doi șoferi care s-au luat la bătaie. Un martor a surprins tot momentul
Stiri actuale
Noi imagini cu scandalul din Capitală, în care doi șoferi care s-au luat la bătaie. Un martor a surprins tot momentul

Au apărut noi imagini, cu scandalul înregistrat în Capitală, între doi șoferi care s-au luat la bătaie și s-au atacat cu un baston și o foarfecă. O șicanare în trafic s-a transformat într-un conflict violent. 

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 400.000 de moldoveni au votat până la ora 11. Primele incidente
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 400.000 de moldoveni au votat până la ora 11. Primele incidente

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Septembrie 2025

02:05:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:30

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28