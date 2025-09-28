Scandal într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Patru persoane ar fi fost agresate de agenții de pază. VIDEO

Scandal într-un local din Capitală. Patru tineri ar fi fost agresați de agenții de pază după un conflict izbucnit în interiorul clubului.

Forțele de ordine au intervenit prompt pentru restabilirea ordinii și liniștii publice.

Din primele verificări făcute de către oamenii legii, s-a constatat că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit în incinta localului, mai multe persoane au fost scoase afară de către trei agenți de securitate.

Acolo, conflictul a degenerat, iar patru persoane ar fi fost agresate fizic de către agenții respectivi. Ar fi vorba despre trei băieți și o fată implicați în incident, spun sursele. Fata, prietena unuia dintre băieți, ar fi fost împinsă și ar fi căzut.

Persoanele vătămate au refuzat îngrijirile medicale. Toți cei implicați au fost conduși la sediul secției de poliție pentru audieri și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt în dinamică, iar polițiștii Capitalei continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.

