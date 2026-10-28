Grupul infracțional era format din membrii aceleiași familii. Este implicată inclusiv mama liderului grupării, care ar fi transportat victimele din România în Germania, cu mașina, apoi le supraveghea cât timp se prostituau.

Tinerele, care proveneau din medii defavorizate, ar fi fost recrutate prin metoda „loverboy”.

În Germania, membrii rețelei căutau clienți prin anunțuri postate pe diverse site-uri. Trei persoane din grupare se ocupau apoi de spălarea banilor.

La cele 16 percheziții din Argeș și Constanța au participat doi polițiști din Germania și un reprezentant Europol. Și în Augsburg, Germania, au avut loc patru percheziții la care au participat polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești.

Pe lângă cele șapte persoane pentru care instanța a dispus măsuri preventive, mai sunt șapte suspecți în acest caz, care se sustrag urmăririi penale.