Primăria București vrea să închidă treptat ghenele și să schimbe complet modul în care sunt colectate deșeurile. În timp ce alte orașe din țară au făcut deja acest pas, cu rezultate vizibile, Bucureștiul încă încearcă să recupereze terenul pierdut.

Tubulatura pentru evacuarea gunoiului este folosită încă de mulți bucureșteni. Problema este că deșeurile ajung și în casa scării și nu sunt ridicate zilnic. Vara, mirosul devine insuportabil. Primăria București propune eliminarea treptată a ghenelor și trecerea la un sistem de colectare separată a deșeurilor, la care să aibă acces doar locatarii.

Calendarul propus prevede eliminarea a 30% dintre ghene după primul an de la adoptarea strategiei, 60% după doi ani și 100% după trei.

Magdalena Iuga, responsabil Managementul Deșeurilor: „Va dispărea posibilitatea ca într-un loc de preluare a deșeurilor să aibă acces la voia întâmplării. Vor fi arondați generatorii dintr-un anumit areal, deci nu va mai fi la liberul arbitru”.

Totodată, va fi introdus și principiul „plătești cât arunci”.

Un sistem asemănător funcționează deja la Craiova. În ultimii ani, peste 400 de platforme pentru colectare selectivă au fost amenajate în toate cartierele orașului.

Dacă în primul an doar 10% dintre deșeuri erau colectate separat, în prezent gradul de reciclare se apropie de 60%. Mai mult, mormanele de resturi din spatele blocurilor au dispărut.

Ana Maria Predilă, purtător de cuvânt firmă de salubrizare: „Un sistem eficient, mai ales vara, pentru că am scăpat de mirosurile pestilențiale cu care ne luptam datorită acestor containere îngropate. Oamenii să poată colecta separat aproape de bloc - doar ies din scara blocului și au platformă accesibilă în orice moment”.

Potrivit datelor Eurostat, țara noastră reciclează numai 12% dintre deșeurile municipale, de aproape patru ori mai puțin față de media Uniunii Europene, care se apropie de 48%.