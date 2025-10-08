Ciclonul Barbara a făcut pagube în sudul țării. Drumuri rupte, mașini luate de ape, oameni evacuați din calea inundațiilor

Ciclonul Barbara nu a lovit România cu forța prognozată dar a provocat probleme în mai multe localități din sudul țării. În Constanța, un drum național și unul județean au fost închise din cauza inundațiilor.

Apele au intrat în mai multe gospodării, iar șase persoane au fost evacuate pentru siguranța lor. Trei oameni, surprinși de viitură în mașini, au fost salvați de pompieri.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că în ultimele ore a avut intervenții legate de ploile abundente în 73 de localități din 22 de județe și municipiul București. Iar din cauza vântului, au fost suspendate manevrele în portul Constanța.

Tineri, surprinși de viitură

Pe drumul dintre Tepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, doi tineri care mergeau cu mașina spre serviciu au fost suprinși de o viitură care a traversat șoseaua. Pompierii i-au preluat cu o autospecială.

Șoferul: „A venit dintr-o dată apa foarte mare. Treceau mașinile, noi ne-am luat după ele și noi am rămas cu mașina și am sunat imediat ca simțeam cum se mișcă mașina.”

Alt șofer a fost salvat după ce viitura i-a împins autoturismul pe câmp. El a fost dus la spital cu ușoară hipotermie. În Siliștea șase persoane au fost evacuate preventiv din două locuințe. Între ele și doi copii. Chiar și pe adulți pompierii i-au dus pe brațe la adăpost. Accesul în localitate se facea acum două ore pe rute ocolitoare după ce traficul pe principalul drum de acces a fost blocat de acumularea de apă.

Cantități uriașe de apă înregistrate

Administrația Națională Apele Române a anunțat că la mai multe stațiile hidrometrice pe care le administrează în Constanța s-au înregistrat cantități însemnate de precipitații. De exemplu, 162 de l/mp la Băltăgești, 128 de l/mp la Nuntași și Topalu și 120 de l/mp la Mihail Kogălniceanu. Aceste imagini au fost filmate la Tariverde.

ISU Constanța a transmis că până la ora 15.00 a avut 46 de misiuni de evacuare a apei din curți și locuințe și pentru înlăturarea copacilor căzuți.

În Istria, nouă gospodării au fost afectate. S-a acumulat apă și în unele zone din orașul Slobozia - Ialomița. Șase străzi au fost inundate, a transmis ISU, și s-au produs inundații la 3 instituții și aproape 20 de gospodării și subsoluri de bloc.

Corespondent Știrile ProTV: „Ne aflăm în curtea unei case de tip familial. Aici se află mai mulți copii în plasament și sunt izolați în casă. Cam așa arată toate curțile și gospodariile din această zona. Vorbim despre strada principală, dar și de cele adiacente.”

Accidente în lanț

Carosabilul umed și viteza au provocat un accident pe Autostrada A1, în județul Giurgiu. O autoutilitară cu remorcă a acvaplanat, a lovit glisiera centrală și s-a oprit în șanț. Nimeni nu a fost rănit. În Caraș-Severin, un bolovan desprins dintr-o stâncă, după ploi, a lovit o mașină aflată în mers. Soferul de 65 de ani și două pasagere au scăpat nevătămați, dar autoturismul a fost distrus.

Corespondent Știrile ProTV: „În urmă cu o oră codul roșu de ploi abundente a expirat în județul Constanța, dar rămâne în vigoare un cod portocaliu în tot sud-estul țării până la ora 23. Aici, unde ne aflăm, drumul este blocat după ce viitura a rupt asfaltul. Locuitorii din Crucea trebuie să ocolească 50 km ca să ajungă în Constanța. Și nu e singurul drum cu probleme din cauza fenomenelor meteo: din cauza inundațiilor din localitatea Runcu, ruta Pantelimon-Harsova este impracticabilă. Râurile din zonă rămân umflate. Au fost depășite cotele de pericol în două zone și până la miezul nopții hidrologii mențin cod roșu de inundații pe 3 râuri importante: Casimcea, Urluia și Taița.”

