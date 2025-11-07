Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Zeci de străini și-au depus jurământul în aceeași ceremonie

Stiri actuale
07-11-2025 | 08:48
Charlie Ottley
protv.ro

Jurnalistul britanic Charlie Ottley a devenit, oficial, cetățean român. După ani în care a trăit și a lucrat în România, a primit joi certificatul care îi conferă toate drepturile și responsabilitățile unui român.

autor
Claudia Nițoi

Alături de el, alți 30 de cetățeni străini au depus jurământul de credință față de România, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Vizibil emoționat, Charlie Ottley a depus jurământul de credință față de România. Prin reportajele sale, a arătat lumii o altă față a țării noastre. Acum, este și el român, cu acte în regulă.

Charlie Ottley, jurnalist britanic:Sunt foarte fericit, este un privilegiu pentru mine și le mulțumesc românilor, tuturor celor care ne-au susținut. Eu și Oana avem o fermă frumoasă în Șirnea, cu 3 vaci, 3 pisici și 20 de găini, cu răsărituri și apusuri frumoase, și cred că, trăind la țară și făcând jobul pe care îl fac, trăiesc undeva în paradis și sunt, în același timp, conectat cu ce se întâmplă în lume. Pentru mine este un vis devenit realitate.”

Alături de el, alți 30 de oameni – veniți din țări aflate pe toate continentele – au depus jurământul de credință.

Citește și
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma blocajului bugetar din SUA
The Atlantic: Panica nu a trecut. Înalți oficiali americani s-au mutat în baze militare după asasinarea lui Charlie Kirk

Claudia Tapardel, ANC:Este o responsabilitate a Autorității Naționale pentru Cetățenie de a asigura că acordăm cetățenie unor viitori buni cetățeni români din toate punctele de vedere. Adică cetățeni care se integrează în cadrul comunității, cetățeni care asigură că statul român rămâne în continuare un stat sigur, puternic.”

Corespondent PROTV:Cei care nu au fost niciodată cetățeni români pot solicita cetățenia după cel puțin opt ani de rezidență legală în țară. Dacă sunt căsătoriți cu un român, termenul scade la cinci ani. Procedura presupune verificări riguroase, iar solicitanții trebuie să demonstreze că știu limba română, dar și elemente de istorie, geografie și Constituția României.”

Awayed Abuodabaydah, cetățean român:Aștept acest proces de mult timp. Am venit aici și aveam 15 ani, am făcut facultatea aici de medicină. Pentru mine nu, că știam română și eram și curios, trebuie să știu unde trăiesc, ce cultură.”

În ultimii zece ani, peste 700.000 de oameni din Republica Moldova au devenit și cetățeni români. Solicitări multe vin și din Israel, Turcia, America de Sud sau Liban, potrivit datelor oficiale.

Sursa: Pro TV

Etichete: Charlie Ottley, ceremonie,

Dată publicare: 07-11-2025 08:46

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Britanicul Charlie Ottley, jurnalistul care promovează România, a obținut după 5 ani cetățenia. Când va depune jurământul
Stiri Diverse
Britanicul Charlie Ottley, jurnalistul care promovează România, a obținut după 5 ani cetățenia. Când va depune jurământul

Jurnalistul și producătorul britanic de film Charley Ottley a primit cetățenia română și urmează să depună jurământul de credință pe 6 noiembrie.

The Atlantic: Panica nu a trecut. Înalți oficiali americani s-au mutat în baze militare după asasinarea lui Charlie Kirk
Stiri externe
The Atlantic: Panica nu a trecut. Înalți oficiali americani s-au mutat în baze militare după asasinarea lui Charlie Kirk

Șase înalți oficiali din administrația președintelui american Donald Trump s-au mutat din locuințele lor în baze militare din apropierea Washingtonului din motive de securitate, relatează The Atlantic, citând surse.

Jimmy Kimmel: „Criticii au interpretat intenţionat în mod răuvoitor declaraţiile mele despre Kirk”
Stiri actuale
Jimmy Kimmel: „Criticii au interpretat intenţionat în mod răuvoitor declaraţiile mele despre Kirk”

Jimmy Kimmel spune că afirmațiile sale despre reacțiile la asasinarea activistului Charlie Kirk au fost interpretate rău intenționat, potrivit Reuters.

Recomandări
Mascații au descins în zeci de noi locații. Aproape 1.000 de percheziții în operațiunea-mamut „Jupiter 4”
Stiri actuale
Mascații au descins în zeci de noi locații. Aproape 1.000 de percheziții în operațiunea-mamut „Jupiter 4”

Operaţoiunea „Jupiter 4” derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, continuă în cea de-a cincea zi, cu 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii.

LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte
Black Friday 2025
LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte

Black Friday 2025 a început oficial la eMAG, marcând startul celor mai mari reduceri din an. Promoțiile se desfășoară în timp real, cu stocuri actualizate și oferte care atrag atenția cumpărătorilor din toată țara.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Stiri Politice
PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Social-democrații se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Noiembrie 2025

35:51

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28