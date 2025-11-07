Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Zeci de străini și-au depus jurământul în aceeași ceremonie

Jurnalistul britanic Charlie Ottley a devenit, oficial, cetățean român. După ani în care a trăit și a lucrat în România, a primit joi certificatul care îi conferă toate drepturile și responsabilitățile unui român.

Alături de el, alți 30 de cetățeni străini au depus jurământul de credință față de România, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Vizibil emoționat, Charlie Ottley a depus jurământul de credință față de România. Prin reportajele sale, a arătat lumii o altă față a țării noastre. Acum, este și el român, cu acte în regulă.

Charlie Ottley, jurnalist britanic: „Sunt foarte fericit, este un privilegiu pentru mine și le mulțumesc românilor, tuturor celor care ne-au susținut. Eu și Oana avem o fermă frumoasă în Șirnea, cu 3 vaci, 3 pisici și 20 de găini, cu răsărituri și apusuri frumoase, și cred că, trăind la țară și făcând jobul pe care îl fac, trăiesc undeva în paradis și sunt, în același timp, conectat cu ce se întâmplă în lume. Pentru mine este un vis devenit realitate.”

Alături de el, alți 30 de oameni – veniți din țări aflate pe toate continentele – au depus jurământul de credință.

Claudia Tapardel, ANC: „Este o responsabilitate a Autorității Naționale pentru Cetățenie de a asigura că acordăm cetățenie unor viitori buni cetățeni români din toate punctele de vedere. Adică cetățeni care se integrează în cadrul comunității, cetățeni care asigură că statul român rămâne în continuare un stat sigur, puternic.”

Corespondent PROTV: „Cei care nu au fost niciodată cetățeni români pot solicita cetățenia după cel puțin opt ani de rezidență legală în țară. Dacă sunt căsătoriți cu un român, termenul scade la cinci ani. Procedura presupune verificări riguroase, iar solicitanții trebuie să demonstreze că știu limba română, dar și elemente de istorie, geografie și Constituția României.”

Awayed Abuodabaydah, cetățean român: „Aștept acest proces de mult timp. Am venit aici și aveam 15 ani, am făcut facultatea aici de medicină. Pentru mine nu, că știam română și eram și curios, trebuie să știu unde trăiesc, ce cultură.”

În ultimii zece ani, peste 700.000 de oameni din Republica Moldova au devenit și cetățeni români. Solicitări multe vin și din Israel, Turcia, America de Sud sau Liban, potrivit datelor oficiale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













